Comme il fallait s’y attendre, les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour réduire des importations de kits SKD-CKD destinés à l’assemblage automobile se sont soldés par un recul de la facture en la matière pour les achats effectués en 2019. Ceux-ci se sont chiffrés à 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y compris les kits (SKD) et du transport des personnes et de marchandises contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43%, indique les données de la direction des etudes et prospectives des Douanes (DEPD).

Ce recul est tiré, principalement, par une baisse de près de 38,6% des importations des voitures du tourisme, dont une baisse de 38,21 des collections destinées aux industries de montage (SKD) et autres véhicules automobiles conçu pour le transport des personnes, malgré une légère hausse de (0,37%) des automobiles importés destinés au transport de marchandises, précise la DEPD.

Ainsi, les importations des voitures du tourisme, y compris les kits SKD et autres véhicules conçus pour le transport des personnes se sont chiffrées à 1,85 md usd en 2019, contre près de 3,02 mds usd, l’année d’avant, enregistrant une baisse de 1,16 md usd de dollars, soit -38,59%. Ces importations ont représenté 14,04% de la structure des importations des principaux produits du groupe « biens d’équipements industriels.

Côté véhicules utilitaires, les achats ont atteint 682,11 millions de dollars contre 679,60 millions de dollars en 2018, soit une légère hausse de 0,37%. Ce segment a représenté près de 5,2% des importations réalisées pour le compte du groupe de

« biens d’équipement industriels », notent encore les services des douanes. Si l’année 2019 a vu les importations de kits d’assemblage automobile reculer, et le marché se vider inévitablement, 2020 semble, quant à elle, bien partie pour n’enregistrer aucune opération du genre. Du moins ans aucun accompagnement fiscal et autres avantages des pouvoirs publics pour les usines qui veulent continuer à activer ou celles en voie de voir le jour.

Pris en otage par des pratiques qui l’ont tué dans l’œuf, l’industrie automobile en Algérie est appeler à renaître pour évoluer dans un nouveau cadre législatif. D’où le nouveau cahier des charges qui doit être promulgué le mois prochain pour sonner la rupture officielle avec ces pratiques qui, dans la quasi-majorité des cas, ont éclaté en scandales ayant mené en prison opérateurs et hauts responsables de l’Etat, dont des Premiers ministres et des ministres, pour ne citer que ces statuts.

L’intégration locale semble bénéficier de la part du lion dans les changements introduits par le nouveau texte. Celui-ci exigera un taux initial de 30% que l’investisseur devra satisfaire, au risque de voir son dossier rejeté, avait indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que tout nouveau projet d’industrie automobile en Algérie devra désormais être soutenu par un apport initial égal ou supérieur à 30% de l’investissement.

Deux exigences qui témoignent d’une volonté de rupture avec la démarche qui a servi à ce jour dans l’installation d’usines d’assemblage automobile dans notre pays à quasiment zéro taux d’intégration locale, mais aussi aux frais de l’argent du Trésor via des crédits bancaires dont les montants faramineux ont fait tressaillir les Algériens lors du procès des responsables concernés.

Dans le cas de l’intégration, il ne sera plus question pour les opérateurs concernés de comptabiliser les services annexes, a précisé M. Aït Ali. Un taux d’intégration de 30% signifie que :

« 30% d’intrants locaux est un taux quasiment impossible sauf si on construit la carrosserie localement » a-t-il, toutefois, reconnu, expliquant que c’est pour cette raison que le nouveau cahier des charges « exigera de l’investisseur de produire une coque algérienne ». Une coque algérienne à partir d’une carrosserie produite localement donc.

Outre la fabrication de coques pour véhicules, l’investisseur sera tenu de s’impliquer financièrement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat, avec un minimum de 30% de capital social et de parts d’investissements, a fait savoir M. Aït Ali, tout en faisant remarquer que pour produire 200 000 coques par an, il faudra un investissement minimum de 250 millions de dollars. C’est pourquoi l’implication financière directe de l’investisseur le responsabilisera et l’incitera à respecter le cahier des charges, a-t-il expliqué.

Concernant l’avenir des usines d’assemblage déjà opérationnelles en Algérie, le ministre a encore affirmé la fin du l’importation des kits CKD-SKD qui donnait lieu à une industrie de tournevis. Les responsables de ces usines pourront toutefois poursuivre leurs activités, mais sans profiter d’aucun avantage douanier, a insisté M. Aït Ali.