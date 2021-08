La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a diffusé, mardi, une nouvelle vidéo comprenant les aveux de nouveaux mis en cause arrêtés dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de Djamel Bensmail la semaine dernière dans la ville Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou). Il s’agit de témoignages de plusieurs individus dont l’implication dans l’affaire de l’assassinat du jeune Djamel Bensmail issu de la Wilaya d’Ain Defla, « a été établie par des preuves scientifiques et techniques, parmi lesquels se trouvaient des membres de l’organisation terroriste MAK ». Ils ont avoué avoir frappé la victime avant de la traîner, tuer, brûler puis mutiler au niveau la place du martyr Abane Ramadane, au centre-ville de Larbaâ Nath Irathen. «Dans le cadre de la poursuite de l’enquête ouverte par la DGSN dans l’affaire de l’assassinat du jeune Djamel Bensamïl à Larbaâ Nath Irathen, les services spécialisés de la sureté nationale ont procédé à l’arrestation de 25 autres suspects, en état de fuite dans plusieurs wilayas du pays », avait indiqué la DGSN plus tôt dans un communiqué. La même source a précisé que « l’enquête préliminaire diligentée par les services compétents de la Sûreté nationale avait permis à ce jour l’arrestation au total de 61 suspects impliqués à différents degrés dans l’homicide, l’immolation et la mutilation d’un cadavre, la destruction de biens et la violation d’un siège de police »

