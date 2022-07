Le procès des accusés dans l’assassinat de Djamel Bensmail survenu il y a près d’un an, 11 août 2021, à Larbaa Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, a été reporté à la prochaine session pénale qui s’ouvrira au mois de septembre prochain.

C’est ce qu’a décidé le Tribunal pénal de première instance de Dar El Beida (Alger) suite à la demande des avocats de la famille de la victime qui a demandé la mise à disposition d’équipements audiovisuels pour visionner les CD montrant le meurtre ainsi que la présence de tous les mis en cause non arrêtés.

Pourtant, le dispositif policier mis en place dès les premières heures de la journée ne laissait pas de place au doute quant au déroulement de ce procès très attendu, notamment avec l’arrivée des individus accusés arrivés dans des fourgons cellulaires.

102 individus, dont 4 placés sous contrôle judiciaire, sont accusés dans l’affaire de l’assassinat et lynchage du jeune Djamel Bensmaïl, lors des incendies enregistrés l’été dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, la défense de la famille Bensmail a demandé au juge la présentation des preuves, constituées en l’ensemble des vidéos filmée lors du lynchage et l’assassinat du défunt Djamel Bensmail né 23 février 1985 à Miliana, wilaya d’Aïn Defla.

Présent au tribunal algérois et faisant partie des membres du collectif d’avocats de la famille Bensmail, Me Abdelmadjid Sellini, ancien bâtonnier du barreau d’Alger, a expliqué que ces vidéos constituent «les éléments nécessaires qui vont permettre de retracer les faits et tout ce qui s’est passé le jour de l’assassinat».

Pour Me Sellini, les éléments demandés vont permettra également «à la justice et à l’opinion publique de comprendre toutes les circonstances de l’assassinat», soulignant que «des accusés ont reconnu leur appartenance au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK), classé en 2021 par les pouvoirs publics comme organisation terroriste».

Il a déclaré par ailleurs qu’il ne peut pas affirmer «si des parties étrangères sont intervenues dans l’assassinat de du défunt Djamel Bensmail et la justice démontrera si c’est le cas ou non».

Pour sa part, Me Soufiane Dekkal, avocat de la défense constitué dans l’affaire a indiqué au sortir du tribunal de Dar El Beida que le report a été prononcé sur demande de la défense «en raison du manque de matériel électronique, entre autre un datashow, pour pouvoir reconstituer la scène des faits», ajoutant qu’il y a aussi des accusés qui sont toujours «recherchés» en plus de quelques témoins «qui ne sont pas présentés au procès».

Le procès, qui intervient onze mois après les douloureux évènements qui ont endeuillé tout le pays, met en cause 102 personnes en détention, 7 en liberté et près d’une quinzaine en fuite, a souligne l’avocat Dekkal.

Ce dernier rappelle que les prévenus sont poursuivis pour «participation à un meurtre avec préméditation».

Ils sont également poursuivis à différents degrés, «sur la base de l’article 87 bis du Code pénal», notamment pour «atteinte à la sécurité de l’Etat, attaques contre le personnel de la sécurité, semer la terreur au sein de la population et appartenance à une organisation terroriste», précise-t-il.

Le juge a appelé à la barre avant le renvoi du procès toutes les parties concernées par l’affaire dont 9 accusés en fuite, la partie civile dans laquelle figure notamment Nordine Bensmail, le père du défunt, 30 policiers de la DGSN activant à Tizi Ouzou au moment des faits et des représentants d’Algérie Télécom dans la même wilaya.



Les larmes du père du défunt



Dans une scène très émouvante qui n’a pas laissé indifférents les présents, le père du défunt a été vu étranglé par l’émotion avant de verser des larmes qu’il n’a pas pu refouler au moment où les accusés accédaient à la salle d’audience sous escorte des services de sécurité.

L’homme qui a suscité une vague d’admiration les jours-mêmes du drame qui l’a vu perdre son fils dans des circonstances horribles est resté, selon des témoignages, sur sa ligne de conduite faite de courage, de sagesse et de rejet de toute forme de haine.

Les Algériens gardent toujours en mémoire les mots emprunts de tolérance, de fraternité de Nordine Bensmail après le meurtre de son fils à Larbaa Nath Irathen alors que des parties occultes et des voix sournoises surfaient sur le drame pour dresser les Algériens les uns contre les autres.

Le père Bensmail a tellement joué un rôle incommensurable dans la préservation de la cohésion du peuple algérien qu’il a été salué par l’ensemble des Algériens. Il a été, rappelons-le, désigné comme la personne la plus influente en 2021.

«Nous ne voulons pas la fitna (discorde). Les Kabyles sont nos frères. J’ai perdu un fils et j’ai gagné une wilaya», a-t-il déclaré, l’esprit serein, au moment de récupérer dans la wilaya de Tizi Ouzou la dépouille de son fils atrocement tué barrant ainsi la route aux semeurs du chaos.

La sagesse du discours du père Bensmail a contribué à éteindre les voix haineuses contre la Kabylie qui avaient envahi les réseaux sociaux.

Le 17 août, soit 6 jours après le meurtre de Djamel Bensmail, le président de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) a dépose plainte contre X auprès du tribunal d’Annaba suite à la diffusion d’une vidéo appelant à «rayer la Kabylie de la carte».

À la suite de cette plainte, le tribunal d’Annaba a condamné un individu à une peine de huit mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 100 000 DA pour «incitation à la violence et discours de la haine».

Il faut rappeler que quelques jours après le drame, le directeur de la Police judiciaire à la DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale), Mohamed Chakour, a fait part de l’arrestation de 36 mis en cause dont 3 femmes impliqués dans l’assassinat et le lynchage du jeune Djamel. 25 autres suspects sont arrêtés, deux jours après, dont certains ont été interpellés à Oran alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le pays, selon la même source.