Cinq personnes d’une même famille ont été sauvées d’une mort certaine mercredi à Boumedfaâ (Aïn Defla) après qu’elles eurent inhalé du monoxyde de carbone, a-t-on appris de la cellule de communication de la direction locale de ce corps constitué. Alertés par les voisins des victimes résidant à la cité Nessissa relevant de la commune de Boumedfaâ, les pompiers ont sauvé in-extremis la mère (35 ans) ainsi que ses quatre enfants âgés entre 10 et 14 ans ayant inhalé du monoxyde de carbone diffusé par un chauffe-bain, a-t-on précisé. Après avoir reçu les premiers soins sur place, les victimes qui souffraient de difficultés respiratoires ont été transférées vers la polyclinique de Boumedfaâ, a-t-on fait savoir. Au total, trois interventions se rapportant aux asphyxies au monoxyde de carbone ont été effectuées par la Protection civile depuis début janvier en cours, a-t-on fait savoir, faisant état de 12 personnes secourues.

Connu sous la dénomination de «tueur silencieux» compte tenu du fait qu’il est incolore, inodore, insipide et non irritant, le monoxyde de carbone est difficile à détecter par les personnes qui y sont exposées, «d’où la nécessité impérieuse du respect scrupuleux des normes en matière d’aération», a-t-on préconisé.

