Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé mardi une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a donné une série d’orientations visant à limiter le phénomène d’asphyxie aux gaz brulés (monoxyde de carbone) dans les foyers, en chargeant le groupe Sonelgaz d’équiper gratuitement les foyers de systèmes d’alarme pour prévenir les fuites.

“Afin de protéger les vies de nos concitoyens, le Conseil des ministres a décidé de charger le Groupe Sonelgaz, à partir de la réunion d’aujourd’hui, d’équiper gratuitement les foyers de systèmes d’alarme (lumineux et sonores) pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone”, a précisé le communiqué de la Présidence. Le cahier de charges de réalisation des projets d’habitation, toutes formes confondues, doit obligatoirement prévoir ce genre de systèmes, a-t-il été décidé.

A cet effet, “Monsieur le Président a ordonné aux ministères du Commerce, de l’Industrie et des Start-up de coordonner pour l’élaboration d’une nouvelle loi portant création de laboratoires de normalisation et de contrôle de sécurité dans tous les domaines”. Il a également insisté sur “la coordination entre les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie et des Start-up pour le recrutement des chercheurs et des spécialistes dans ces nouveaux laboratoires”, a ajouté la même source.

Le Président de la République a ordonné, selon communiqué, “l’élaboration de textes juridiques fermes interdisant toute atteinte aux systèmes de chauffage, de tuyauterie de gaz et aux sources d’énergie qui alimentent les foyers, tout en interdisant leur modification une fois livrés”.

Il a ordonné aussi “l’ouverture de laboratoires de contrôle technique et de qualité à travers le territoire relevant de Sonelgaz chargés de contrôler les équipements électroménagers qui causent le plus d’accidents ménagers notamment les chauffages”, lit-on encore dans le communiqué.

Le Président de la République a émis des orientations à l’effet d’encourager “les industriels locaux à couvrir la demande sur le marché national en équipements et en systèmes de chauffage de qualité et respectant les normes de sécurité avec un accompagnement technique de haut niveau pour doter tous les logements en cours de réalisation”.