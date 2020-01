Quatre personnes sont décédées par inhalation du monoxyde de carbone, à travers le territoire national, suite à l’utilisation de dispositifs de chauffage, durant les dernières 48 heures, selon un bilan établi samedi par la Protection civile. A Sidi Bel Abbès, deux personnes sont mortes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un moteur de véhicule à l’intérieur du garage d’un domicile au niveau de la cité Nadi Abassine, indique la même source. Par ailleurs, une personne est décédée, intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant du chauffe-bain dans la cité des 204 logements, commune de Bordj Menaiel (wilaya de Boumerdes), alors qu’une autre est n’a pas survenu, intoxiquée par le gaz carbonique émanant d’un appareil de chauffage traditionnel dans la commune de Dar Echioukh dans la wilaya de Djelfa.

Six personnes secourues

à Ghardaïa

Six personnes d’une même famille ont été réanimées dimanche dans la petite localité d’Oued Nechou près de Ghardaia par les éléments de la Protection civile suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émis par un réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’intervention rapide des agents de la Protection civile a permis de réanimer sur place les six personnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxiquées par le monoxyde de carbone, avant de les transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaïa où ils ont reçu les soins nécessaires et ont été gardées en observation, a-t-on indiqué. Selon les médecins du service des urgences, contactés par l’APS, les victimes de l’intoxication sont hors de danger. Pas moins de dix personnes ont été victimes d’inhalations de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début de l’année en cours, dont trois ont succombé à l’intoxication. Les services de la Protection civile lancent un appel aux citoyens pour procéder régulièrement à la vérification de leurs appareils de chauffage et chauffe-eau par des spécialistes, afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.

