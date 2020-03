L’adjoint du procureur de la République prés le tribunal de Cherchell (Tipasa) est décédé mercredi, avec sa femme et de son fils, suite à une fuite de gaz au niveau de son logement de fonction, sis dans le tribunal, rapporte l’APS. Les services de la protection civile sont intervenus, aux environs de 9H00 de la matinée, au niveau du logement de fonction sis au tribunal de Cherchell, où a été constaté le décès de l’adjoint du procureur de la République, avec sa femme et son fils, suite à une inhalation de gaz, selon les premières informations de l’enquête judiciaire diligentée à ce propos. En l’occurrence, il s’agit du décès de l’adjoint du procureur de la République Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme (28 ans) et leur fils de deux ans, a-t-on ajouté de même source. La même source a, également, signalé l’ouverture d’une enquête par les services de la police judiciaire territorialement compétents, au moment où le Procureur général s’est déplacé vers le lieu de l’accident, en compagnie des autorités civiles et sécuritaire concernées. L’enterrement des victimes est prévu pour, demain jeudi, au cimetière de Baraki (Alger), lieu du domicile familial de feu Mahdi Faouzi. En cette circonstance douloureuse pour le corps judiciaire, la Cour de Tipasa prie la famille du défunt de recevoir ses plus sincères condoléances, a- t-on souligné de même source.

