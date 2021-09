Le processus de vente de l’AS Saint-Étienne touche (peut-être) à sa fin. Cinq mois après l’annonce par les deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, dans une lettre ouverte, de la vente imminente du club, l’identité du potentiel acheteur a enfin été dévoilée.

Selon Le Parisien et RMC, c’est le prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak, petit-fils du Roi Sihanouk, qui est en pole pour récupérer l’ASSE. Une offre de 100 millions d’euros aurait d’ailleurs été transmise pour finaliser l’opération, supervisée par le cabinet KPMG. Le réseau de cabinets d’audit, qui ne veut prendre aucun risque sur le plans pénal et fiscal, attend des certitudes sur les capacités financières du candidat pour donner son feu vert.

Articles similaires