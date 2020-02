Pour l’abnégation, il peut être un exemple édifiant. Islam Slimani, qui était partant de l’AS Monaco lors du dernier mercato, est finalement resté en Principauté. Son nouvel entraîneur, Robert Moreno, n’a jamais fait de lui un choix principal. Mais il s’avère qu’avec le « Fennec » dans le onze, les Monégasques sortent de la mauvaise spirale. Pour preuve, vendredi soir, il a offert la victoire aux siens en étant l’unique buteur de la partie face au Montpellier HSC. La plus-value de l’indésirable est indiscutable.

Les chiffres ne mentent jamais et ils sont là pour le prouver. Avec et sans Slimani, ce n’est pas la même équipe ni les mêmes résultats. Sur les 15 rencontres dans lesquels l’ancien de Leicester City a été aligné, l’ASM s’est imposée 8 fois pour

4 nuls et 3 défaites. Le tout, en inscrivant 28 buts. Quant aux 9 duels dans lesquels il n’a pas joué, on compte 4 victoires pour autant de revers et 1 nul et des filets qui n’ont tremblé qu’à 15 reprises. Slimani est, bel et bien, « Monsieur Plus ». Avant-hier, à l’occasion de Montpellier HSC, le Champion d’Afrique a été dans tous les bons coups de son team. De bonnes prises de balle, jeu en remise, des passes précises dans les intervalles, et, pour clore le récital, une tête, son « arme » comme il aime si bien le rappeler, imparable pour signer sa 9e réalisation de la saison en 17 apparitions. Un vrai régal. L’ex-fer de lance du CR Belouizdad a mis tout le monde d’accord pour dire que son coach ne peut pas se priver de lui.



Slimani – Ben Yedder puis les autres

Après l’excellent Wissam Ben Yedder (16 pions et 4 offrandes en 23 apparitions), il est le deuxième élément le plus productif en championnat. Avec le Français, il forme un tandem de feu duquel Moreno ne peut, logiquement, pas se passer. Aussi, le retour de « SuperSlim » a coïncidé avec le regain de forme de la formation du Rocher qui s’est hissée à la 5e place de la Ligue 1 Conforama en revenant provisoirement à 3 longueurs du podium qu’ouvre le Stade rennais (41 points). Remplaçant (entré à la 58e minute alors que l’équipe était menée) lors du déplacement chez Amiens le 8 février dernier, le longiligne avant-centre avait réussi à marquer des points en donnant, sur un autre coup de casque dans le temps additionnel, les trois points aux siens. Vendredi, il a récidivé en passant la totalité de la partie sur le pré du Stade Louis II. Même s’il a terminé difficilement les 10 dernières minutes après un abattage physique conséquent, le deuxième meilleur baroudeur de l’histoire d’«El-Khadra» donnait l’impression de réussir tout ce qu’il tentait.



7 points offerts sur 9 possibles

Convaincant pour le technicien espagnol ? Ce dernier a, encore une fois, usé de langue de bois lorsqu’il a été interrogé sur le statut du natif de Aïn Benian. « Il y a un joueur qui a frappé le corner. Aussi, il y a les joueurs qui ont fait d’autres mouvement autour pour libérer l’espace. Tout le monde connaît la qualité de Slimani. Il s’est montré disponible et c’est bien », a-t-il philosophé en ajoutant : « il y a d’autres joueurs comme Jovetic, Keïta Baldé et les autres. Je préfère parle de l’équipe et pas que d’un seul joueur.» Un peu ingrat envers Slimani qui lui aura offert 7 points dans lors des 3 fois où le chef de la barre technique a décidé de le faire jouer. Avec un but égalisateur chez le Paris Saint-Germain, ceux de la victoire à Nîmes et lors de la réception des Montpelliérains, il devrait le remercier et lui rendre l’hommage qu’il mérite. Surtout que celui qui est prêté par les «Foxes» a su rester professionnel même s’il savait que son entraîneur n’était pas contre le fait de se débarrasser de lui.