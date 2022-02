La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a inauguré, jeudi, une exposition artistique des plasticiens Mustapha Adane et Moncef Gueta au Palais de la Culture Moufdi Zakariya où leurs œuvres anciennes et nouvelles sont présentées dans une collection symbolisant la communication et la recherche continue. La ministre de la Culture a sillonné la Galerie «Baya» où elle a écouté des explications exhaustives sur les œuvres exposées par les deux plasticiens et sur d’autres thèmes liés à leur long parcours artistique avec l’art plastique et les techniques utilisées dans ce domaine. La ministre a exprimé son grand intérêt à cette exposition qui donne une image sur le parcours des deux artistes peintres et permet aux visiteurs de découvrir leurs nouvelles œuvres. Recueillant les oeuvres des éminents artistes algériens dans ce domaine, cette exposition rappelle les créations des artistes en donnant une vision globale sur le développement de l’art plastique en Algérie à la faveur des oeuvres présentées qui ont marqué les principales étapes de l’histoire et des réalisations de l’Algérie.

L’exposition se veut également une passerelle de communication avec la nouvelle génération, en ce sens que certaines toiles évoquent les thèmes de l’heure à l’instar de celle de l’artiste Gueta qui dépeint la situation tragique que vit le monde en raison du coronavirus. L’artiste explique dans ce sens que la plupart des œuvres exposées ont été réalisées au cours des trois dernières années, en sus de certaines toiles datant de plus de 15 ans.

Pour sa part, l’artiste Mustapha Adane a indiqué qu’en plus de ses oeuvres nouvelles, il a réexposé des oeuvres anciennes dont certaines exclusives et remontant à 1972. L’exposition se poursuit jusqu’au 26 mars prochain au Palais de la culture, a-t-on souligné. n

