Une exposition d’arts plastiques sous l’intitulé «la Femme au défi» s’est ouverte samedi au Musée d’art moderne d’Oran (Mamo) à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette exposition, qui regroupe 55 artistes peintres, dont des femmes, a permis aux plasticiens hommes de rendre hommage aux femmes algériennes et mettre en exergue leurs différents défis dans la société, a souligné la responsable du musée, Khadija Benhawa. Les cimaises du Mamo sont décorées avec plus de 190 œuvres d’art entre peinture, photos et montage vidéo de différents styles, techniques et tendances artistiques, abordant avec une touche artistique les défis, les ambitions, les espoirs et les contributions de la femme à la société, a ajouté Khadija Benhawa à l’APS.

La caractéristique de cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 avril prochain, est de présenter au public des œuvres anciennes et nouvelles signées par des artistes professionnels et amateurs, en majorité originaires de la capitale de l’Ouest et dont le plus jeune est âgé d’à peine 16 ans. D’autre part, et dans le même cadre, le programme de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) comprend une exposition de femmes d’arts plastiques à la salle de cinéma

El Maghreb, une soirée artistique animée par Cheb Amin 31 et le groupe des Meddahate de l’association chargée des mariages, un défilé de mode organisé par l’association nationale Wissam pour la culture et les arts et un spectacle d’humour du duo «Fordja» de Louiza et Djamel.

