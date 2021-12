Quelque dix pays, entre autres Egypte, Jordanie, Mauritanie, Arabie saoudite, prennent part à la 11e Edition du Festival international de la miniature, de l’enluminure et des arts décoratifs.

De Tlemcen, correspondance particulière

Cette manifestation, inaugurée jeudi dernier par le représentant du ministère de la Culture, Thaalibi Samir, a été marquée par une exposition de pas moins de 120 tableaux représentés par leurs artistes les plus chevronnés au nombre de 50, venus montrer leur savoir-faire et confronter leurs talents. Dans son discours, le représentant du ministère de la Culture a souligné l’importance de ce rendez culturel institutionnalisé en 2008, et la place qu’occupent la miniature et l’enluminure dans la civilisation islamique et dans le pays. Placée sous le slogan « la miniature entre modernité et authenticité », cette édition, qui sera clôturée aujourd’hui dimanche, par la remise des prix aux trois lauréats, a été marquée par plusieurs activités dont des soirées musicales, des ateliers ainsi qu’une rencontre littéraire qui coïncide avec la Journée internationale de la langue arabe, le 18 décembre. Les artistes, venus accrocher leurs œuvres sur les cimaises des galeries du Palais Imama de Tlemcen, concourent pour l’un des trois prix mis en lice dans les catégories « miniature » et « enluminure ».

Ce festival est donc l’occasion pour les artistes de transmettre leurs connaissances en la matière et d’initier les artistes participant aux ateliers à leurs techniques respectives.

La notion d’« arts décoratifs », a-t-on expliqué, est apparue à la fin du XIXe siècle et sa production est étroitement liée aux centres du pouvoir et intellectuels. C’est l’Italie qui a dominé dans ce domaine aux XVe et XVIe siècles. C’est la migration des artistes et des œuvres d’un pays à un autre qui les a fait connaître de par le monde.

Rappelons que parmi les précurseurs de l’arabesque en Algérie, on retrouve Ali Racim, Mohamed Kechkoul, et les frères Racim qui constituent jusqu’à présent une inépuisable source d’inspiration pour les jeunes artistes. En Algérie, le style des enluminures a considérablement évolué et ce festival ne cesse de progresser d’année en année.

Espace d’échange d’expériences, ce Festival international de la miniature et de l’enluminure a pour objectif les échanges entre artistes du monde car il s’agit d’un rendez-vous d’excellence où la beauté et le raffinement sont mis en exergue par des artistes qui ont eu l’occasion de montrer tout leur savoir-faire, de partager leurs connaissances et de faire converger leurs expériences.

Cette édition a replongé le public dans les arcanes d’un art millénaire qui ne cesse d’évoluer selon les influences. n