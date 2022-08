La Chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tiaret compte relancer la fête du tapis de Kasr Chellala qui se tenait dans la ville éponyme, a indiqué le directeur de cette institution Ali Bouhamid.

En coordination avec la Direction locale du tourisme et de l’artisanat, des contacts ont été entrepris avec l’association «Intisar de l’artisanat et des traditions» et la coopérative du tapis de Kasr Chellala, toujours actives dans le domaine de la confection de tapis, dans le but d’organiser cet événement après une interruption de six ans, a-t-il ajouté. Ce produit traditionnel que certaines artisanes sauvegardent chez elles sera exposé contribuant, ainsi, à sa commercialisation à leur profit après la baisse de la demande sur le tapis local. Afin de promouvoir cet événement et lui donner une dimension culturelle et touristique, la Chambre de l’artisanat compte s’appuyer sur les réseaux sociaux en diffusant des flashs qui présentent l’histoire de la ville de Kasr Chellala et ses atouts touristiques, ainsi que les étapes de fabrication du tapis pour attirer le plus grand nombre de visiteurs, selon la même source. Le tapis de Kasr Chellala se caractérise par ses couleurs et ses motifs, dont les plus importants sont «la chamassa», «la wasta» et «la rose morte», des formes géométriques qui ornent le milieu du tapis.

Concernant le choix des couleurs de la laine, certaines sont teintes par des unités spécialisées et d’autres sont préparées à l’intérieur des foyers à l’aide de matières naturelles comme le henné, le thé et la menthe pour obtenir les couleurs vives désirées. (APS