Une exposition de soutien aux activités artisanales a été ouverte vendredi soir en marge de la 36ème édition de la manifestation internationale «Assihar». Inaugurées par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Yacine Hamadi qui était accompagné du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, et de la délégation diplomatique du Mali, du Niger, du Tchad de la Mauritanie et du Burkina Faso, les activités de la 21e édition de cette manifestation artisanale ont été rehaussées par la participation d’artisans de plusieurs wilayas, avec plus de 100 artisans exposant un large éventail de produits traditionnels, dont la fabrication de bijoux traditionnels et de tapis, le textile et la poterie. La délégation ministérielle a visité les différents pavillons de l’exposition abritée par la Maison de l’artisanat, où des explications ont été données sur les différents types d’artisanat assurés par les artisans du secteur. A cette occasion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a affirmé que le secteur de l’artisanat comptait plus de 400.000 artisans à travers le pays et contribuait à la promotion du secteur touristique. Il a souligné que la manifestation Assihar Tamanrasset à laquelle participent le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Bukina Faso, est une opportunité pour établir des partenariats et développer les échanges dans le domaine de l’artisanat. Ce sera l’occasion pour les résidents et les visiteurs de la région de prendre connaissance des différents types d’artisanat de chaque région dans le cadre des activités de cette exposition qui se poursuivent jusqu’à la fin de l’année.

