Mis au frigo depuis plusieurs mois à Arsenal par Mikel Arteta, Mesut Özil (32 ans) a fini par quitter Londres et rejoindre Istanbul où il s’est engagé jusqu’en 2023.

Ce qui réjouit Arsène Wenger, qui l’avait recruté à Arsenal en 2013. « Je suis sûr qu’il est très frustré de plus jouer. Son envie de foot doit être énorme, a expliqué le coach français à beIN Sports. Mesut est un gars qui a besoin d’un environnement chaleureux et je crois qu’il trouvera ça en Turquie » « Si sa condition physique est bonne, il ne lui faudra pas plus de trois ou quatre matchs pour être à son meilleur niveau », a poursuivi Wenger. n

