Dans un entretien accordé à nos confrères de Canal Plus, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur sa décision de rester (et prolonger) à Arsenal. Malgré un intérêt du FC Barcelone, l’international gabonais se sent « un enfant » de la maison du côté des Gunners. Pierre-Emerick Aubameyang a été courtisé.

L’attaquant gabonais a même probablement été tenté. Mais il a finalement résisté. Au point même de prolonger avec Arsenal. Capitaine des Gunners, « PEA » l’est et le restera.

Un choix dont il s’est expliqué lors d’un entretien accordé au «Canal Football Club» dimanche soir, confirmant au passage un intérêt du FC Barcelone.

« ARTETA M’A CONVAINCU »

« Il y avait plusieurs offres, notamment du Barça, mais aussi d’autres clubs, a-t-il expliqué. Deux choses ont fait que je suis resté ici : la première est le coach, Mikel Arteta, car nous avons eu beaucoup d’échanges pendant le confinement, nous étions à la maison et avons parlé plusieurs fois et il m’a convaincu, notamment par rapport au projet. » « La deuxième chose, la plus importante, c’est l’amour que je reçois des fans et des gens du club. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai été traité comme l’un des enfants de la maison. Et comme je suis un enfant de la maison, je vais rester à la maison, tout simplement », a-t-il ajouté. Sous contrat jusqu’en 2023, Aubameyang n’est pas prêt de la quitter. n

Articles similaires