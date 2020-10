Les supporters d’Arsenal protestent contre la perte de leur mascotte, le dinosaure «Gunnersaurus», victime des économies drastiques décidées par le club londonien. «Nous ne pouvons pas le laisser s’éteindre», affirment les fans des Gunners, qui le considèrent comme «une icône», sur le site de The Athletic.

Selon le média, la mascotte reviendra lorsque le public sera de nouveau autorisé à assister aux matches à l’Emirates Stadium. Une page GoFundMe a été mise en place pour collecter des fonds et sauver celui qui représente le club depuis 27 ans. Selon le club londonien, toutes ses sources de revenus ont souffert de cette crise, des droits TV à la billetterie, en passant par la vente de produits dérivés.



Le Barça a perdu 97 millions d’euros à cause du coronavirus

La pandémie de Covid-19 a entraîné de lourdes pertes financières pour le FC Barcelone, quasiment à hauteur de 100 M€. 97 millions d’euros. C’est le montant des pertes engendrées par la pandémie de Covid-19 au sein du FC Barcelone pour la saison 2019-2020 (après déduction des impôts), selon un communiqué publié ce lundi par le club catalan.

Le Barça a perçu 855 millions d’euros de revenus sur l’exercice passé, loin des 990 M€ de 2018-2019. Sa dette a plus que doublé et s’établit désormais à 488 M€. Dans le détail, le club a perdu 47 M€ de revenus sur les jours de matches, 35 M€ sur les ventes de la boutique et 18 M€ sur les visites du Camp Nou.

Pour 2020-2021, le Barça table sur des ressources à hauteur de 791 M€, sachant que les dirigeants barcelonais avaient prévu un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros dès 2019-2020. Le coronavirus a balayé tous leurs plans.

Manchester City : Sergio Agüero de retour à l’entraînement

Enfin un peu d’éclaircie à l’horizon pour Manchester City. Sèchement battue par Leicester il y a une semaine (2-5) et tenue en échec par Leeds le week-end dernier (1-1), l’équipe de Pep Guardiola a enregistré, hier, le retour à l’entraînement de Sergio Agüero. L’attaquant international argentin était absent depuis le 22 juin et une blessure au genou. Il a été opéré entretemps.