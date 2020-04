La délégation médicale chinoise, arrivée à Alger vendredi dernier à bord d’un avion d’Air Algérie, transportant également un lot d’aides entrant dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, sera au chevet de ses compatriotes installés dans le pays, selon le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.

«L’équipe médicale chinoise, qui est venue à Alger en provenance de Pékin, vendredi dernier à bord d’un appareil d’Air Algérie, est composée d’une vingtaine de personnes», a déclaré Dr Berkani, qui a tenu à souligner que sa mission n’est pas de travailler avec les spécialistes algériens de la santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. «Cette délégation, faut-il le préciser, est ici essentiellement pour assister la communauté chinoise qui est installée en Algérie», a affirmé Dr Bekkat Bekani, qui est également président du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Parmi les membres de l’équipe médicale chinoise, on compte «des médecins, des infirmiers ainsi des kinésithérapeutes, qui sont venus pour veiller sur la santé des ressortissants chinois qui travaillent en Algérie, dont le nombre est estimé, actuellement, à environ 1 000 personnes et qui travaillent depuis des années dans le secteur du bâtiment», a-t-il ajouté. Pour le côté purement médical, Dr Bekkat Berkani a rappelé que les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, à leur tête le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont eu à suivre par visioconférence, à la fin de la semaine dernière, un exposé des experts chinois sur leur expérience dans la prise en charge des cas atteints de Covid-19, leur pays ayant été le premier à avoir été atteint par le coronavirus, à avoir lutté contre la pandémie et maîtrisé sa propagation.

Il était question du partage d’expérience pour faire face au mal planétaire, notamment sur la l’utilisation du protocole de traitement à la chloroquine qui peut être associée à un antibiotique, dans certains cas, pour traiter les patients atteints du Covid-19. Mais il y a lieu de noter que lors de la visioconférence, à laquelle ont pris part plusieurs autres pays notamment d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, les experts chinois ont beaucoup insisté sur le strict respect des mesures de prévention devant être prises, notamment le confinement et les règles d’hygiène qu’ils ont qualifiées d’«essentielles» pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de procéder à un isolement rigoureux des cas avérés, étant donné que le Covid-19 est maintenant connu pour la rapidité de sa propagation.