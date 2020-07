Le cortège funèbre des cercueils portant les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire à la colonisation française, est arrivé dimanche en milieu de matinée au cimetière d’El-Alia pour leur mise en terre au Carré des martyrs. Le cortège funèbre, à sa tête le cortège présidentiel, s’est ébranlé peu auparavant du Palais de la Culture « Moufdi-Zakaria » où les cercueils, recouverts de l’emblème national et entourés de gerbes de fleurs, étaient exposés durant la journée du samedi au public pour un dernier hommage. Rapatriés vendredi à Alger à bord d’un avion militaire des Forces armées en provenance de France, les restes mortuaires, conservés depuis plus d’un siècle et demi au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, sont ceux notamment de Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit Chérif Boubeghla, Cheikh Ahmed Bouziane, chef de l’insurrection de Zaatcha, Cherif Bou Amar Ben Kedida, Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui et d’autres de leurs frères, dont un jeune résistant d’à peine 18 ans de la tribu de Beni Menasser, nommé Mohamed Ben Hadj. Ils seront enterrés au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia.(

