Les ressortissants algériens évacués du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, sont arrivés mardi soir à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediène.

Cette évacuation intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné le rapatriement des membres de la communauté nationale établis en République du Soudan désirant quitter ce pays et le staff de l’ambassade d’Algérie à Khartoum, ainsi que l’aide et l’évacuation des ressortissants des pays frères et amis, avec à leur tête, les ressortissants palestiniens.

A leur arrivée à bord d’un avion relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), les ressortissants ont été accueillis par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou et du Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Amar Belani.

Dans une déclaration aux médias, M. Merad a indiqué que “Monsieur le président de la République n’abandonnera pas la communauté nationale à l’étranger, particulièrement dans les situations difficiles, comme nous l’avons toujours connu”, ajoutant que “l’opération d’évacuation qui est réussie, intervient en application de ses instructions” soulignant que “celle ci a concerné les membres de la communauté algérienne établis au Soudan, les membres de la mission diplomatique et leurs familles et que tous les rapatriés sont arrivés au pays sains et saufs”.

Dans le même contexte, le ministre a rappelé que “le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la prise en charge de ces ressortissants, et ce en réservant les hôtels pour leur hébergement, en assurant tous les moyens de transport disponibles et en les accompagnant jusqu’à leur domicile à travers les quatre coins du pays”.

Le ministre s’est, par la même occasion, félicité de “la décision du président de la République portant sur le rapatriement des ressortissants algériens, et salué les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont contribué à l’opération de rapatriement à travers l’envoi d’un avion relevant de ses forces aériennes”.

De son côté, l’ambassadeur d’Algérie en République du Soudan, Mourad Asaad a rappelé que “l’opération de rapatriement n’a pas seulement concerné les ressortissants algériens, mais également des ressortissants palestiniens et syriens”, soulignant qu’elle était réussie grâce à la coordination entre les différentes institutions de l’Etat, ce qui reflète l’attachement de l’Algérie à la sécurité de ses citoyens et ses ressortissants où qu’ils soient”.

“Cette opération a été couronnée de succès grâce à l’expérience acquise par l’Algérie en matière de protection de la sécurité de ses citoyens, partout et dans les situations les plus difficiles”, a ajouté l’ambassadeur.

Les ressortissants algériens ont, quant à eux, exprimé leurs remerciements au Président de la République et aux Pouvoirs publics, mobilisés pour les prendre en charge dès les premiers jours du déclenchement des hostilités au Soudan.