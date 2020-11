Les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Cherchell (Tipasa) ont arrêté trois individus soupçonnés d’être impliqués dans les incendies du week-end dernier, a indiqué un communiqué de la gendarmerie nationale (GN). « A l’issue des enquêtes menées par les unités de la brigade territoriale de la GN à Cherchell, suite à la vague d’incendies enregistrée dans la wilaya, occasionnant des pertes matérielles importantes, les éléments de ces unités ont arrêté trois (3) individus soupçonnés d’être impliqués dans l’incendie criminel, dans deux affaires distinctes. La première dans le territoire de la commune de Menaceur a abouti à l’arrestation d’une personne et la seconde dans le territoire de la commune de Sidi Amar a abouti à l’arrestation de deux individus. Après parachèvement de l’enquête et de toutes les procédures judiciaires, « les suspects ont été déférés devant le Procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné la mise en détention d’un suspect et le placement des autres prévenus sous contrôle judiciaire ». Afin d’éviter ces catastrophes, l’institution de la GN appelle tous les citoyens à « participer activement » à la lutte contre toutes formes de criminalité, en signalant immédiatement tout acte criminel ou tout préjudice à l’intérêt public, et rappelle les moyens technologiques mis à la disposition du citoyen et à son service à travers la ligne verte de la GN ( 1055) et le site de pré-plainte et de télérenseignement (PPGN.MDN.DZ), ou en contactant l’unité la plus proche de la gendarmerie nationale.

