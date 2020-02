Les éléments des services de la police judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, en collaboration avec les 3e, 5e et 8e Sûreté urbaine, ont démantelé une bande criminelle composée de 3 individus, âgés tous de 20 ans, qui ont commis le vol d’un véhicule, utilisé comme taxi, en agressant son propriétaire à l’arme blanche. En effet, suite à une plainte déposée par un chauffeur de taxi, qui a été agressé par trois individus à 4H30 du matin, les agents des services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Béchar ont identifié et arrêté le même jour un des mis en cause et récupéré le véhicule volé et sa plaque d’immatriculation. La suite des investigations a permis aux policiers d’identifier et d’arrêter les deux autres mis en cause. Les perquisitions des domiciles des suspects se sont soldées par la saisie de l’arme blanche, d’une étoffe ayant servi à se couvrir le visage, un gant et trois téléphones portables. Ces individus seront présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar. R. R.

