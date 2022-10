Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu lundi à Alger, le directeur général du groupe chinois Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL), Wu Xiuli, avec lequel il a abordé les opportunités d’investissement notamment dans les domaines des hydrocarbures et de la pétrochimie, selon un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège du ministère, «les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat liant le groupe Sonatrach au groupe chinois, les qualifiant d’historiques, tout en soulignant les perspectives de leur renforcement».

Selon le même communiqué, les deux parties ont discuté «des opportunités d’affaires et perspectives futures d’investissements dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que la coopération dans le secteur de la pétrochimie en Algérie». Dans ce contexte, les deux parties ont exprimé leur souhait de voir se développer des projets prometteurs qui privilégient les échanges d’expertises et le transfert du savoir-faire, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Au terme de cette rencontre, M. Xiuli, s’est dit «très satisfait» du partenariat entre Sonatrach et Sinopec en exprimant son très vif intérêt à continuer à investir et à renforcer sa présence en Algérie, souligne le communiqué. <

Articles similaires