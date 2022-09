Synthèse Anis Remane

En Argentine, grand pays d’Amérique du sud qui vit cependant depuis des années au rythme d’une crise politique et économie aigue, la tentative d’assassinat de la vice-présidente Cristina Kirchner, jeudi 1er septembre, a fait l’effet d’un choc national. Vendredi 2 septembre, des dizaines de milliers d’Argentins ont ainsi dans plusieurs villes de leur pays pour clamer leur rejet de la violence en ce jour décrété férié par le président Alberto Fernandez. « Assez de haine ! » ont-ils clamé en brandissant des pancartes à Buenos Aires, la capitale qui a été le théâtre de la manifestation la plus massive depuis longtemps, ont indiqué les observateurs. Le chef de l’Etat argentin a qualifié l’attentat contre l’ex-cheffe de l’Etat (de 2007 à 2015) de « fait d’une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie » en 1983. Jeudi 1er septembre, après 21H00, un homme agissant apparemment seul a pointé une arme de poing vers la tête de Mme Kirchner, à quelques mètres à peine, alors qu’elle se mêlait à des sympathisants devant son domicile de Buenos Aires. Aussitôt maîtrisé et arrêté, l’homme a été identifié comme Fernando André Sabag Montiel, 35 ans, de nationalité brésilienne mais de mère argentine et de père chilien, selon des sources policières citées par l’agence de presse officielle Telam. Vivant en Argentine depuis 1993, il avait été arrêté en 2021 pour port d’arme blanche.

André Sabag Montiel a refusé de répondre aux questions de la juge et du procureur chargés de l’affaire, selon des sources judiciaires citées par la presse locale. Il avait auparavant été soumis à des examens psychologiques qui ont déterminé qu’il est « situé dans le temps et l’espace » et est donc justiciable. Selon les images de télévision diffusées dans le monde entier, il a semblé au moment des faits appuyer sur la gâchette sans qu’aucun coup de feu ne parte. « Cristina est en vie, car pour une raison qui n’a pas encore été confirmée techniquement, l’arme qui contenait cinq balles n’a pas fait feu bien qu’ayant été déclenchée », avait réagi le président Fernandez dans une allocution peu après l’incident. Selon son avocat Gregorio Dalbon, Mme Kirchner « ne s’est pas rendue compte sur le moment de la présence d’une arme ». La tentative d’assassinat a aussitôt été condamnée par l’ensemble de la classe politique argentine. A Buenos Aires, la Plaza de Mayo, théâtre historique des joies et des colères de l’Argentine, était vendredi noire d’une foule compacte, comme plusieurs avenues y menant, à l’appel de la coalition au pouvoir Frente de Todos (centre-gauche) et de mouvements affiliés. « Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar! » (S’ils touchent à Cristina, quel bordel se prépare!), chant fétiche, résonnait entres grosses caisses et pétards dans les rangs, bruyants et festifs, des partisans de Mme Kirchner, à 69 ans figure incontournable de la gauche argentine. A Santa Fe, Rosario, Cordoba, Tucuman et dans de nombreuses autres villes, les médias locaux ont rapporté des marches, à l’appel de secteurs pro-gouvernement. n

