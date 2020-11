Le milieu international argentin Fernando Gago, qui a notamment joué au Real Madrid et à Boca Juniors, a annoncé mardi qu’il prenait sa retraite, à 34 ans. Fernando Gago a joué son dernier match dimanche dernier avec son club actuel de Velez Sarsfield, en entrant en jeu contre Gimnasia (2-2) en championnat argentin.

Formé à Boca, le milieu raffiné avait rapidement séduit le Real Madrid pour y signer en 2006 contre environ 21 millions d’euros, un des transferts les plus élevés du foot argentin. Gago est resté cinq ans au Real, où il a gagné deux fois le championnat (2007, 2008) et une fois la coupe d’Espagne (2011), avant d’être prêté à l’AS Rome puis de jouer pour le Valence CF. En 2013, il est retourné en Argentine, d’abord à Velez puis dans son club de Boca, avant donc de finir sa carrière avec Velez où il était de retour depuis 2019. Champion olympique en 2008, le milieu compte 61 sélections avec l’Albiceleste. Il a notamment joué pendant la finale de la Coupe du monde 2014, perdue contre l’Allemagne (1-0).

