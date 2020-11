Un infirmier «est la dernière personne à avoir vu vivant». La famille de Diego Maradona, décédé mercredi d’un arrêt cardiaque, a indiqué vendredi dans un communiqué le parquet qui s’est saisi de l’enquête sur les dernières heures de la légende argentine. Selon l’infirmier, El Pibe de Oro «dormait et respirait normalement» lors du changement de garde à 06h30 locales (10h30 à Paris), mercredi. L’infirmière qui a pris le relais a ensuite assuré l’avoir «entendu bouger» environ une heure plus tard.

Elle a ensuite expliqué n’avoir pas voulu le réveiller pour lui administrer ses médicaments et avoir attendu l’arrivée d’une psychiatre et d’un psychologue. Ce sont eux, voyant que Diego Maradona ne réagissait pas en tentant de le réveiller, qui ont donné l’alerte. Selon les résultats préliminaires de l’autopsie pratiquée dès mercredi soir, l’Argentin serait mort aux environs de 12h (16h) «d’un oedème pulmonaire aigu secondaire et d’une insuffisance cardiaque chronique exacerbée».

un membre de la famille dénonce «des erreurs»

Le parquet général de San Isidro, ville du nord de Buenos Aires dont dépend le quartier où est décédé Maradona, a réclamé la transmission des rapports d’autopsie complémentaires. L’avocat de Diego Maradona, Matias Morla, avait jusqu’ici prétendu que «pendant douze heures» le champion du monde 1986 n’avait «fait l’objet d’aucune attention ni d’aucun contrôle de la part des personnels de santé», dénonçant «l’idiotie criminelle» des ambulanciers arrivés selon lui trop tard. Il basait ses déclarations sur la visite rendue par Johnny Herrera, neveu de Maradona, mardi à 23h30. Une source judiciaire a indiqué à l’AFP que ni l’avocat, ni aucun membre de la famille, n’a pour l’heure déposé de plainte.

«L’enquête a été ouverte parce qu’il s’agit d’une personne décédée chez elle et que personne n’a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu’il y a des soupçons d’irrégularités», a-t-on indiqué de même source. Cependant, un membre proche de la famille qui souhaite rester anonyme, a dénoncé «des erreurs» auprès de l’AFP. «Il faut savoir si tout ce qui aurait pu être fait a été fait», a-t-il dit.

Le bureau du procureur a par ailleurs déterminé qu’à 12h17, «la secrétaire personnelle de Maradona a demandé une assistance médicale et une ambulance… arrivée à 12h28», selon les enregistrements des caméras de surveillance. Selon le même communiqué, «il a été établi qu’à 12h16 (16h16) un appel au service d’urgence» générant l’envoi d’une ambulance a été effectué «par Leopoldo Luque», le médecin personnel de Maradona.