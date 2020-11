Le Championnat argentin a repris samedi, trois jours après le décès de Diego Maradona, qui était l’entraîneur du club Gimnasia La Plata. Cette première journée a été marquée par des hommages emprunts d’émotion et baignés de larmes.

Pour le premier match de samedi, à Avellaneda, entre le Racing et l’Union de Santa Fe (1-0), les joueurs des deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse avec un maillot de l’équipe nationale floquée du légendaire numéro 10, et au son de la chanson «Life is Life».

Dans une vidéo qui était devenue virale sur internet, cette chanson du groupe Opus accompagnait des images de Maradona faisant des merveilles avec un ballon à l’échauffement avant un match de Coupe de l’UEFA, il y a un peu plus de 30 ans. La chanson «La mano de Dios», de Rodrigo, a également résonné.



Une minute d’applaudissements

Les joueurs ont effectué une minute d’applaudissements, positionnées sur le rond central. Un globe peint comme un ballon de foot a été lâché, en référence au «cerf-volant cosmique» évoqué par Victor Hugo Morales, dans un commentaire télévisé resté célèbre, dans la foulée du but inscrit en solo par le capitaine de l’équipe d’Argentine contre l’Angleterre en quarts de finale du Mondial 1986 (2-1), remporté par l’Albiceleste.

«Moi, Diego, je l’ai très peu vu (jouer). J’ai eu la chance et le plaisir de le rencontrer quand nous avons joué contre Gimnasia (l’année dernière). C’est un grand qui est parti, pas besoin d’en dire beaucoup plus, tous les mots sont vains», a dit Walter Montoya, milieu du Racing qui n’a pas pu retenir ses larmes durant l’hommage (voir tweet ci-contre).

Les joueurs de Gimnasia très émus

Les joueurs de Gimnasia, qui jouaient contre Velez à Buenos Aires, se sont montrés très émus à leur apparition sur le terrain, avec un hommage similaire à celui réalisé à Avellaneda. Le dernier club entraîné par Maradona s’est imposé 1-0.

«C’était fou de jouer, parce qu’on reste sur un coup au moral très dur, a dit le milieu paraguayen du club de La Plata, Victor Ayala, après le match. Mais on a fait ce que Diego nous a tout le temps appris, qu’il en faut plus. Pour nous, c’était comme un père, il nous appelait à chaque fois qu’on avait besoin de quelque chose. Lui, depuis là-haut, doit être fier de cette équipe.» Les joueurs ont ensuite conclu cette soirée particulière en célébrant Maradona dans une ambiance festive au sein du vestiaire.

