Propos recueillis par Leila ZAIMI

Reporters : Le meurtre de George Floyd a révélé, une nouvelle fois, la gravité de la fracture raciale aux Etats-Unis. Pourquoi cette fracture est-elle si profonde alors qu’on croyait que les luttes pour les droits civiques depuis les années 60 avaient porté leurs fruits ?

Arezki Ighmat : Un des aspects fondamentaux de la question raciale aux Etats-Unis est la ségrégation. La population noire est toujours aussi ségréguée aujourd’hui que dans les années 1960. C’est là le fondement de beaucoup de problèmes que les Noirs rencontrent et qui explique pourquoi les Blancs qui s’installent et vivent dans des voisinages où il n’y a pas de Noirs (ou presque pas) ne peuvent pas interagir avec eux. Cela renforce l’idée que les Noirs sont des « outsiders » et qu’ils ne font pas partie de la société américaine. C’est le phénomène qu’on appelle la « ghettoïsation » des Afro-Américains, comme on préfère les appeler. Le meurtre de George Floyd, qui n’est pas le seul, et probablement pas le dernier, n’est que le symptôme et « the tip of the iceberg » de ce racisme que certains qualifient de « structural racism ». Et tous les mouvements des années 60, dont le plus connu est le mouvement dirigé par le Dr Luther King Jr., avec son fameux cri « I have a dream… », sont restés un simple rêve.



Il a déclenché en même temps un vent d’indignation aux Etats-Unis et dans le monde. Qu’est-ce que cet assassinat peut-il changer ?

La raison pour laquelle ce mouvement a dépassé les frontières américaines est que l’assassinat de George Floyd pouvait être vu « Live » sur une vidéo qui a circulé partout aux USA et dans le monde. En particulier, cela montre le dédain que l’officier de police coupable (Derek Chauvin) et ses trois complices ont montré au moment de l’étranglement de George Floyd, et cela en dépit de son cri « I can’t breathe » qui veut dire « je ne peux pas respirer », qui a duré près de 9 mn. Ce désintérêt pour la vie humaine fait penser aux mots de Hannah Arendt « the banality of evil » (la banalité du mal) qui explique comment certains peuvent faire du mal et rester impunis. Par ailleurs, la vidéo intervient au milieu de la pandémie qui a aussi montré l’incompétence, voire l’absence, du leadership américain. L’assassinat de George Floyd va changer la vision que les Blancs en Amérique ont des autres communautés vivant avec eux, mais cela prendra du temps.



Comment peut-on expliquer que cette fracture se lit davantage à travers le comportement de la police aux Etats-Unis, comme on l’a vu à Minneapolis ?

Rappelons brièvement les faits. George Floyd, un Afro-Américain de Minneapolis (Minnesota) a acheté un paquet de cigarettes qu’il a payé avec un billet de 20$ apparemment contrefait. Quatre policiers l’arrêtent et le font sortir de son véhicule. L’un d’eux le met à terre et presse avec son genou sur son cou pendant près de 9 mn. Trois autres policiers étaient présents sans rien dire ni faire. George Floyd meurt, filmé par une vidéo-amateur. Cette vidéo a très vite fait le tour des télévisions américaines et du monde, entraînant un mouvement d’indignation et de protestations aux niveaux national et international. Ce qui a surtout frappé dans cet évènement est la nonchalance avec laquelle les policiers ont agi, trois policiers regardant sans broncher un quatrième mettre fin à la vie d’un homme criant plusieurs fois « I can’t breathe ». Cela a très vite rappelé les meurtres précédents dont celui de Eric Garner, le 17 juillet 2014, et a montré que ce meurtre est, comme quelqu’un l’a dit « It was (déjà vu) all over again ».



Certains estiment que le président Trump a ravivé les clivages et le sentiment raciste aux Etats-Unis. Jusqu’à quel point peut-on soutenir cette thèse ?

Si Trump n’est pas la cause directe de l’assassinat de George Floyd et de tous les assassinats intervenus ces trois dernières années (et qui sont nombreux), beaucoup d’analystes politiques pensent que son idéologie et sa politique concernant les communautés de couleur y est pour quelque chose. En effet, depuis qu’il est venu au pouvoir en 2016, Trump n’a fait qu’approfondir le fossé existant entre les Blancs et les non-Blancs aux Etats-Unis. Ses politiques vis-à-vis des Mexicains et des Hispaniques en général (le mur qu’il est en train de construire entre le Mexique et les USA) et des musulmans -le « ban » qu’il voulait établir contre l’immigration de citoyens de certains pays musulmans- sont des exemples de cette politique divisionniste. A propos du meurtre de George Floyd, il a dit « J’espère que George Floyd est en train de regarder du ciel en disant que ce qui arrive en ce moment est une grande chose… en matière d’emplois, en matière d’égalité et pour l’économie en général ». Il ajoute « La justice égalitaire dans le cadre de loi doit signifier que chaque Américain reçoive le même traitement, sans distinction de race, de couleur, de genre et d’idéologie ». Aucun mot de compassion pour celui qui vient d’être assassiné « Live » devant la caméra et pour sa famille. Pour beaucoup d’Américains, Trump n’a rien fait pour réduire ce racisme, au contraire il a tout fait pour l’accentuer.



Pensez-vous Trump est suprématiste ?

Cet assassinat et les précédents ont montré qu’il y a toujours un noyau dur d’idéologie raciste suprématiste qui rejette les autres, tous ceux qui ne sont pas blancs. Cette idéologie est aujourd’hui ascendante en raison du leadership actuel à la Maison-Blanche avec, à sa tête, le président Trump. Il y a toujours environ 20 à 25% de Blancs américains qui ont une vision suprématiste. Il y a aussi une attitude revancharde de la part de ces suprématistes à l’égard des autres communautés qu’elles accusent d’avoir « envahi » (le mot est de Trump) leur pays. Et cela est plutôt inquiétant.



L’assassinat de George Floyd a déclenché des manifestations aux Etats-Unis et dans le monde, dénonçant le racisme. En quoi ces mouvements sont-ils différents de ceux des années 60. Qu’est-ce qu’ils peuvent changer ou pas en ce qui concerne la question raciale notamment dans le monde occidental ?

Une des différences par rapport aux révoltes des années 67, 68 et 1992 et du mouvement récent appelé « Black Lives Matter » est dans la composition des manifestants. Dans les manifestations actuelles, le nombre de Blancs, d’Hispaniques et d’Asiatiques est surprenant. Cette solidarité « non black » s’est exprimée par exemple lorsqu’un Sud-Asiatique a logé 70 manifestants chez lui après que ces derniers aient été traqués par la police dans l’enceinte de la Maison-Blanche. Ce qui a changé, donc, c’est la plus grande diversité des manifestants même si la majorité est toujours noire. Cet engagement plus large est dû au fait que les Américains se rendent compte que quelque chose pose problème, en particulier que les institutions fondatrices de la démocratie sont sous attaque et les institutions et le système de gouvernement sont menacés. D’un autre côté, le dénominateur commun est la brutalité et la violence de la part de la police. La police est toujours prête à utiliser la force extrême (allant jusqu’à tuer) pour des actes aussi mineurs que celui commis (apparemment) par George Floyd. Le résultat est que les USA ont le taux d’incarcération le plus élevé (2,3 millions) dont 40% sont des Noirs.



A propos d’Occident, il semble que cette partie du monde a été davantage concernée par l’assassinat de George Floyd qu’ailleurs dans le monde. Est-ce exact et pourquoi selon vous ?

Il est vrai que le mouvement de protestations américain s’est propagé plus vers les pays occidentaux que vers les autres pays du Sud. Ceci est dû en grande partie au fait que c’est plus dans les pays occidentaux qu’il y a une forte immigration de gens de couleur, y compris d’Africains. La deuxième raison est que beaucoup de pays du Sud (Amérique Latine, Afrique, Moyen-Orient) sont préoccupés par leurs propres « Printemps » et qu’ils n’ont pas intérêt à ajouter de l’huile au feu qui brûle déjà chez eux. La troisième raison est que les réseaux sociaux sont plus développés et plus actifs dans les pays occidentaux que dans les pays du Sud, même si ces réseaux sont en plein essor aussi au Sud. Cependant, on a vu des images dans les pays occidentaux où des citoyens de pays du Sud ont brandi des slogans indiquant leur indignation et leur solidarité avec ce qui s’est passé aux Etats-Unis. On a vu même des Algériens à New York brandissant des banderoles indiquant « Let them all go away » qui veut dire ; « Yetnahaw Ga3 » du Hirak algérien.



Qu’en est-il de la question raciale dans le monde dit arabe ? Et en Algérie par exemple ? Y a-t-il, selon vous, du racisme et quelles seraient ces sources ? En Algérie, et à propos des Subsahariens, certains préfèrent parler de xénophobie. N’est-ce pas du racisme aussi ou y a-t-il une différence ?

Je ne sais pas si on peut caractériser cela de racisme, mais les Algériens ne se considèrent pas faire à partie du continent africain et se considèrent différents des gens de l’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient. Ils se considèrent plus comme appartenant à l’Europe, au moins sur le plan culturel. L’histoire de l’Algérie a quelque chose à voir avec cette revendication culturelle. Cela est dû aussi au fait que les Algériens ne voyagent pas dans les pays africains du sud-Sahara et l’inverse est aussi vrai. Le résultat est que les Africains ne communiquent pas et ne se connaissent pas. Il faut dire que les gouvernements africains n’ont rien fait pour encourager ces voyages culturels, mais les Algériens eux-mêmes ne sentent pas l’intérêt de visiter les pays sub-sahariens qu’ils considèrent comme faisant partie du « Quart-Monde », et donc d’un monde moins développé dans lequel ils pensent qu’ils n’ont rien à apprendre. Ce qui est entièrement faux, bien entendu.



Comment lutter contre ces phénomènes aujourd’hui ?

Il y a plusieurs niveaux de solutions. Le problème à court terme qui doit être traité est celui de la brutalité policière car celle-ci est devenue une pandémie. Des réformes profondes doivent être engagées dans l’organisation des départements de la police dans le pays. Ce qu’il faut ensuite, c’est changer totalement la culture de la police et sa façon de voir et servir les communautés non-white. Ces communautés ne doivent plus être considérées comme des « ennemies » mais comme des « amies ». Il faut également s’attaquer au problème de l’incarcération des Noirs. Il faut faire en sorte que le taux d’incarcération se réduise drastiquement. Il faut aussi «dé-ghettoïser » les populations car les ghettos sont faciles à ségréguer et faciles à accéder par la police qui voient ces ghettos comme des « anomalies ». Enfin, il faut changer la culture concernant l’esclavage. En effet, l’esclavage a été aboli légalement en 1865, mais la culture de l’esclavage persiste. Les Blancs continuent de penser qu’ils ont le droit et le devoir de contrôler et de supprimer la liberté des Noirs qui a commencé avec le néo-esclavagiste Jim Crow qui voyait les Noirs comme des « outsiders », des gens à punir et à contrôler et dont les privilèges doivent être réduits. Il y a aussi un travail à faire pour réduire les inégalités socio-économiques entre Blancs et Noirs. « Last but not least », il faut réformer le système éducatif américain pour le rendre plus accessible et plus égalitaire. Comme l’a dit le professeur Kenyan Patrick Lumumba (pas Patrice Lumumba) en 2002 « Knowledge is the potent antidote against underdevelopment » (la connaissance est un antidote important contre le sous-développement).

