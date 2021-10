Des chercheurs du Centre national de recherche en archéologie (CNRA) ont découvert un cimetière romain datant du IVème siècle dans le centre de la commune de Hammam Debagh (wilaya de Guelma), a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Culture et des Arts.

Le site où a été découvert le cimetière devait accueillir un centre de repos de la Protection civile, a indiqué à l’APS le directeur local de la Culture et des Arts, Boudjemaa Benamirouche, précisant que lors du lancement des travaux, des pièces archéologiques ont été exhumées.

La direction de la Culture, qui a pris les mesures administratives qui s’imposent, dont la suspension des travaux, a saisi le ministère de tutelle qui a rapidement dépêché une commission scientifique composée de chercheurs du CNRA pour procéder aux fouilles de sauvetage, toujours en cours, a-t-il ajouté. De son côté, Ouafia Adel, chercheuse et membre de l’équipe du CNRA, a expliqué qu’une semaine après le lancement des fouilles, les chercheurs ont découvert un cimetière remontant au règne de l’empereur romain Honorius (IVème siècle), affirmant que cette découverte met en lumière un pan important de l’histoire de cette région.

Elle a également souligné que les découvertes faites jusqu’à présent représentent des tombes de plusieurs types, dont certaines sous tuiles, d’autres sous des jarres ou encore creusées dans la roche, ajoutant que ‘’la fouille de sauvetage se poursuit et les chercheurs déploient des efforts pour sauver tout ce qui peut l’être’’.

Selon la spécialiste, ce site archéologique pourrait être ouvert aux touristes surtout qu’il se trouve à proximité des stations thermales et de la cascade naturelle au centre du chef-lieu de la commune de Hammam Debagh, située à 22 km à l’ouest de la ville de Guelma et qui accueille annuellement des milliers de visiteurs de l’intérieur et de l’extérieur du pays.

(APS)

