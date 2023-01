Après avoir frappé un très grand coup en engageant Cristiano Ronaldo, Al Nassr ne souhaiterait pas s’arrêter là. Selon les informations du quotidien AS, la formation saoudienne entraînée par Rudi Garcia aimerait attirer Sergio Ramos l’été prochain. De son côté, le défenseur espagnol, qui fêtera ses 37 ans le 30 mars, n’aurait pas caché son souhait de poursuivre l’aventure avec le PSG.

Après l’immense coup Cristiano Ronaldo, Al Nassr ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations du quotidien AS, la formation saoudienne pourrait prochainement accélérer pour tenter d’attirer Sergio Ramos l’été prochain. Le média espagnol précise qu’elle envisagerait de discuter avec ses homologues parisiens le 19 janvier, la date où les deux équipes pourraient s’affronter en amical. De son côté, le défenseur espagnol de 36 ans n’a pas caché son souhait de prolonger avec le club de la capitale pour une année supplémentaire.

«J’aimerais jouer encore quatre ou cinq ans à un haut niveau et ensuite vivre autre chose. J’ai deux ans ici à Paris, mais on va essayer d’en faire trois, ensuite, nous verrons, déclarait le champion du monde 2010 à Amazon Prime en février dernier. Tant que mon physique le permettra, ma tête va suivre.» Pour l’heure, l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid est lié au PSG jusqu’en juin prochain.

Après une première saison gâchée par une succession de blessures, Sergio Ramos enchaîne les matches depuis le coup d’envoi de l’exercice 2022-23 : 22 rencontres toutes compétitions confondues et notamment six titularisations en phase de groupes de Ligue des champions. Selon CBS Sport, le Paris Saint-Germain s’interrogerait sur la capacité de son joueur, qui fêtera ses 37 ans le 30 mars prochain, à enchaîner sur le long terme. Dans cette optique, Al Nassr serait prêt à en profiter…

