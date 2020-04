Après une suspension de plus de deux semaines, les agences de contrôle technique sont autorisés à reprendre leur activité à partir de ce dimanche, annonce un courrier de l’ENACTA (Etablissement National de Contrôle Technique Automobile) adressé aux concernés, et dont « Reporters » a obtenu une copie.

« Il vous appartient d’assurer la prestation (…) aux propriétaires de véhicules qui se présenteraient auprès de vos agences tout en respectant impérativement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale nécessaires » précise la même source. L’ENACTA a également demander aux agences des « mesures de prévention« , en assurant « le transport des contrôleurs vers les lieux de travail« , de « doter le personnel intervenant de masques, gants et solutions hydro-alcoolique », de « procéder à la désinfection régulière des lieux de travail ainsi que tout véhicule présenté au contrôle technique » et enfin d’ « exiger que les véhicules présentés au contrôle technique soient propres« .