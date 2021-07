La maison de la culture de Bechar «Kadi Mohamed»a repris ses activités culturelles et artistiques, après une année de gel dû à la pandémie de la Covid-19, à la faveur d’un programme de représentations artistiques et musicales, a-t-on appris mardi des responsables de cette structure culturelle. Ce programme, étalé sur toute la saison estivale et dans des conditions particulières imposées par la conjoncture situation, prévoit des activités à «ciel ouvert»à travers les communes de Bechar, Kenadza, Béni-Ounif, Lahmar et Taghit, en plus des zones d’ombre relevant des localités de Rosf Ettayba et Oued Lakhdar, a indiqué le responsable de la Maison de la Culture, Amari Hamdani. Des spectacles de danses locales, à savoir Houbi et Haydouss, très appréciés par les habitants de ces régions, figurent aussi dans ce programme qui sera mis à jour chaque quinzaine avec la participation d’artistes de différents horizons et genres musicaux dans le but de leur promotion pour permettre au public de connaitre leurs dernières créations artistiques, a-t-il signalé. Ce programme culturel entamé récemment, porte sur des soirées musicales animées par des artistes et groupes musicaux locaux, ainsi que des spectacles pour enfants, a fait savoir M.Hamdani. n

