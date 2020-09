Après plusieurs mois de suspension des cours à cause de la pandémie du nouveau Coronavirus et le recours peu fructueux au mode d’enseignement à distance, les universités s’apprêtent à accueillir de nouveau les étudiants de divers cycles qui vont reprendre leurs cours en mode présentiel.

Cette reprise attendue au cours de la semaine dans l’ensemble des universités du pays se caractérise par un aménagement des plannings qui tienne compte des exigences sanitaires imposées par le contexte pandémique. Elle intervient également après la reprise limitée de certaines activités pédagogiques, notamment au niveau des écoles nationales supérieures où il a été procédé à des évaluations et des contrôles des étudiants.

C’est d’ailleurs dans l’objectif d’évaluer ce qui a été accompli depuis et en perspectives de la reprise en mode présentiel que se sont tenues, avant-hier, des réunions du séminaire régional des recteurs d’établissement universitaire des régions Ouest et Est du pays.

A l’ordre du jour de ces deux rencontres, présidées par le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nourreddine Ghouali, figure «l’évaluation des conditions d’accueil des doctorants et étudiants en Master 2 ainsi que les futurs diplômés des autres spécialités au sein des Ecoles supérieures et Ecoles normales supérieures (ENS)», selon un communiqué de la tutelle.

«Un débat riche et diversifié a marqué les deux rencontres lors desquelles sont intervenus les recteurs et les directeurs des œuvres universitaires, avant de procéder à l’évaluation de la reprise des activités pédagogiques durant la période allant du 23 août au 9 septembre 2020», a relevé la même source, qui a souligné que «les conditions dans lesquelles se sont déroulées les activités durant cette période ont été qualifiées d’acceptables». Les participants ont également passé en revue «les dispositions et préparatifs pour la reprise des activités en présentiel à compter du 19 septembre prochain», a ajouté la tutelle, au moment où des facultés ont communiqué à leurs étudiants la date de la reprise qui précède celle annoncée par le ministère, selon des étudiants dont certains se préparent d’ores à reprendre le 15 septembre. Cela ne constitue nullement une confusion dans la mesure où le ministère avait déjà laissé, il y a plusieurs semaines, à chaque établissement la latitude de décider de la date de la reprise.

«La date de la reprise progressive des cours de l’année universitaire 2020/2021 à partir de septembre sera laissée à l’appréciation des recteurs qui devront prendre en considération la situation épidémique dans chaque wilaya et chaque région», a déclaré le ministre Abdelbaki Benziane. Relevant qu’un «protocole pour la reprise progressive des cours universitaires a été mis en place en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», le ministre a ajouté que «la rentrée universitaire a été fixée au 23 septembre prochain, tandis que les cours devraient reprendre progressivement au gré de l’évolution de l’épidémie du coronavirus».

Par ailleurs, et s’agissant de la question du transport inter-wilayas dont la suspension, dans le cadre des mesures de prévention sanitaires, empêche les étudiants de rejoindre leurs établissements, la tutelle a instruit l’Office des œuvres universitaires à l’effet de mobiliser ses moyens de transport pour assurer le retour des étudiants vers les villes où ils poursuivent leur cursus. n