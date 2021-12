La défaillance a donné lieu à un fait inédit. Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions UEFA a été réalisé deux fois. Une mauvaise manipulation a contraint l’instance européenne à refaire l’opération. À titre d’exemple, le Paris Saint-Germain, qui avait hérité de Manchester United (dont la boule a provoqué le couac) dans un premier temps, devra se coltiner le Real Madrid. C’est pour dire que cette « loterie » a été riche en rebondissements.

Par Mohamed Touileb

Une boule qui n’est pas remise dans le saladier et c’est tout le tirage qui devient non-réglementaire. L’Europe se souviendra certainement de l’imbroglio survenu hier à Nyon (Suisse) où siège l’UEFA. Jamais un tirage n’a été refait depuis la création de la Ligue des Champions UEFA. Cette 67e édition a connu une première anomalie que la structure s’est retrouvée contrainte de rectifier.



« Incident technique », l’argument farfelu

Tout est parti du moment où Manchester United a été tiré en tant qu’adversaire du Villareal d’Aïssa Mandi alors que le club anglais ne devait pas figurer parmi ses adversaires potentiels car ils s’étaient déjà affrontés en phase de groupes. La sphère en PVC des « Red Devils » n’avait rien à faire dans le bocal. C’était déjà la première erreur. Par la suite, la boule des Manucniens n’a pas été mise dans le saladier des adversaires potentiels de l’Atlético Madrid. À compter de ce moment, toute l’opération était faussée. Consciente de sa bévue et rattrapée par le « scandale », qui s’est vite propagé sur les réseaux sociaux et les sites d’informations, ainsi que les réclamations formulées par certains clubs, l’UEFA a décidé de refaire le tirage à 15h. Elle expliquera que « suite à un incident technique sur le logiciel de l’un des prestataires de service externes qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s’affronter, une erreur matérielle s’est produite au cours du tirage des 8es de finale. Le tirage est donc considéré comme nul et sera entièrement refait à 15 heures ».



Le Sporting et la Juve pour Mahrez et Mandi

Bien évidemment, les participants qui ont hérité de gros morceaux allaient être satisfaits de la tournure quand d’autres pestaient car le premier verdict leur convenait mieux. C’était le cas du Real Madrid et du Paris Saint-Germain qui devront s’expliquer directement dans un véritable choc de ce tour. Dans un premier temps, les Madrilènes avaient hérité d’un prenable Benfica alors que les Parisiens étaient tombés face à Manchester United pour des retrouvailles salivantes entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’affrontement entre les deux meilleurs joueurs des de la dernière décennie n’aura finalement pas lieu étant donné que les Mancuniens joueront l’Atético Madrid. Par ailleurs, la seule affiche restée inchangée est celle entre Chelsea, tenant du titre, et Lille OSC. Quant au Benfica, il tombe contre l’Ajax Amsterdam. De leur côté, nos deux Algériens, à savoir Riyad Mahrez (Manchester City) et Aïssa Mandi (Villareal FC), croiseront le fer avec le Sporting Lisbonne et la Juventus Turin. Enfin, le Bayern Munich et Liverpool auront le RB Salzbourg et l’Inter Milan. n

Programme des 1/8 de finale de Ligue des Champions UEFA :

Paris Saint- Germain – Real Madrid

Atlético Madrid – Manchester United

Villareal (Mandi) – Juventus Turin

Sporting Lisbonne – Manchester City (Mahrez)

Chelsea – Lille OSC

Inter Milan – Liverpool

RB Salzbourg – Bayern Munich

Benfica Lisbonne – Ajax Amsterdam

Les matchs « aller » se jouent les 15, 16, 22 et 23 février, et les matchs « retour » les 8, 9, 15 et 16 mars 2022.