Par Bouzid Chalabi

Les Chaînes de production du groupe Tchin-lait vont enfin reprendre du service après trois semaines de mise à l’arrêt faute de matière première qui est le lait en poudre importé dont dépend le groupe à 100% pour la production de lait en brique et dérivés sous le label « Candia ».

Une reprise d’activité comme chez d’autres producteurs à l’image de la marque Soummam, rendue possible après s’être vu accorder par les services vétérinaires du ministère de l’Agriculture et du Développement rural une dérogation sanitaire d’importation. Un document qui était exigé au groupe pour pouvoir prendre possession de ses volumes de poudre de lait en souffrance au niveau du port de Béjaïa.

De ce fait, le dit groupe n’a pas tardé à travers un communiqué en date du 07 octobre 2022 de rassurer sa clientèle en l’informant qu’« il ferait tout le nécessaire pour alimenter le marché national en produit « Candia » en quantité suffisante et de manière régulière. Comme il a précisé que ses prix resteront inchangés ».

Ceci dit, Il est utile de rappeler que le groupe Tchin-lait détient une part importante dans le marché du lait en briques ce qui explique pourquoi l’arrêt de sa production dans ses usines de Béjaïa, Sétif et Alger s’est vite fait ressentir sur les étals des commerces du détail. Une tension qui a durement pénalisé les foyers, habitués depuis belle lurette à s’approvisionner en brique de lait, certes plus chères, mais disponibles contrairement au lait pasteurisé en sachet très souvent introuvable.

Notons par ailleurs que l’absence sur les rayons des points de ventes des produits à fait couler beaucoup d’encre. Certains mettant en cause le phénomène de la contrebande car ces produits très demandés chez nos voisins du Sahel peuvent arriver à destination sans avarie dès lors où ils sont conditionnés pour une longue période de conservation. D’autres pointent du doigt les restrictions aux importations comme décidé à l’époque par le gouvernement. Autrement dit, les opérateurs notamment ceux versés dans la transformation de la poudre de lait, ont dû revoir à la baisse leurs besoins en la matière. Et donc « de qualifier cette mesure comme un frein dans leurs activités non sans avertir les pouvoirs publics des conséquences qui peuvent découler sur le circuit commercial ».

Un argumentaire que vient de rejeter le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane à l’occasion de sa réponse aux questions des députés, jeudi dernier, suite à la déclaration de politique générale du gouvernement.

Le chef de l’exécutif a réfuté que les restrictions des importations ont freiné l’activité chez de nombreux opérateurs économiques nationaux comme il a affirmé qu’à aucun moment il n’a été question de « bloquer l’importation ».

Et de rappeler dans ce sillage que « le montant des importations a atteint, en août dernier, 26,5 milliards de dollars, contre 24,6 milliards de dollars durant la même période de 2021. Ce qui confirme que l’Etat n’a jamais freiné l’importation ».

Précisant enfin dans ce même registre que «la politique du commerce extérieur adoptée par les pouvoirs publics visait à réguler et rationaliser les importations et non pas les freiner, comme relayé par certaines parties ».

Notons qu’à travers son communiqué le groupe Tchin lait, société privée, de droit algérien, produit et commercialise le lait longue conservation UHT (Ultra Haute Température) sous le label Candia depuis mai 2001, a démenti la rumeur qui circulait depuis quelques jours sur la fermeture de ses usines avec pour dommage collatéral la perte de quelque 1 100 postes d’emplois. n

