Flamengo a officialisé le recrutement définitif de Gabriel Barbosa. L’attaquant brésilien qui était prêté par l’Inter en 2019 s’est engagé avec le club de Rio jusqu’en décembre 2024.

L’attaquant brésilien Gabriel Barbosa, surnommé Gabigol, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il restait à Flamengo, qui a obtenu son transfert définitif après un prêt d’un an de l’Inter Milan. Le club de Rio de Janeiro a ensuite confirmé sur Twitter que le meilleur buteur du dernier championnat brésilien et de la Copa Libertadores s’était engagé jusqu’en 2024. Les détails du transfert n’ont pas été révélés officiellement, mais le site Globoesporte.com indique que Flamengo devrait payer 17 millions d’euros à l’Inter pour conserver le joueur.

«Si c’est pour le bien de la Naçao (les supporters de Flamengo), je reste», avait d’abord annoncé Gabigol, 23 ans, sur Twitter et Instagram, un message illustré d’une vidéo montrant des moments de communion de l’attaquant avec le public lors de la fabuleuse saison 2019. Avec de nombreux joueurs expérimentés passés par de grands clubs européens (Filipe Luis, Rafinha), Flamengo est devenu la première équipe à réaliser le doublé Libertadores-Championnat depuis le Santos de Pelé dans les années 60.

Gabigol a été le grand artisan de ce succès, avec 43 buts en 59 matches toutes compétitions confondues. C’est lui qui a donné le titre continental attendu par Flamengo depuis 1981 en inscrivant deux buts dans le temps additionnel en finale contre River Plate, qui menait 1-0 à la 89e minute. Arrivé à l’Inter en 2016 en provenance de Santos pour 27,5 millions d’euros, Barbosa ne s’est jamais imposé en Lombardie et a été prêté successivement au Benfica (2017) et à Santos (2018), avant d’exploser à Flamengo l’an dernier.

