La Russie a enregistré son troisième vaccin contre le Covid-19 « CoviVac » après « Spoutnik V » et « EpiVacCorona », a annoncé samedi le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine. Une ligne de production industrielle du vaccin CoviVac sera bientôt lancée et les 120.000 premières doses entreront sur le marché intérieur à la mi-mars, a déclaré M. Michoustine lors d’une réunion gouvernementale sur la circulation des vaccins. « Nous augmentons constamment le rythme de production des vaccins. Plus de 10 millions de doses de Sputnik V et environ 80.000 doses d’EpiVacCorona ont déjà été produites », a-t-il déclaré. Plus de 4.000 points de vaccination ont été ouverts dans tout le pays, et des points mobiles ont été organisés dans les régions éloignées, avec des transports spéciaux pour y accéder, a-t-il ajouté. « Chaque région doit être parfaitement préparée pour recevoir, stocker et distribuer les vaccins afin que ceux qui veulent une injection n’aient pas de difficultés », a déclaré M. Michoustine aux responsables. Selon les données publiées samedi par le centre d’intervention contre le COVID-19 du pays, la Russie a signalé 4.151.984 cas de COVID-19, avec 82.876 décès et 3.697.433 rétablissements.

