Qui va remplacer Samir Chaabna au ministère délégué chargé de la Communauté nationale ? A cette question, le Conseil des ministres, qui se tient aujourd’hui, aura peut-être une réponse. C’est en tout cas l’occasion pour désigner un remplaçant à M. Chaabna, qui aura été ministre à l’occasion du dernier remaniement pendant quatre jours seulement. Nommé le 23 juin dernier, il a été démis de ses fonctions, hier, 27 juin, sur décision du président de la République. Motif : l’ancien journaliste, correspondant de la Télévision nationale à Marseille, député des Algériens de France (circonscription de la zone 2, Marseille) sous les couleurs du parti El Moustakbal, a la double nationalité algérienne et française.

M. Chaabna avait accepté le portefeuille et pris ses fonctions «sans pour autant déclarer sa double nationalité», selon un communiqué des services du Premier ministre publié hier samedi. Selon le même document, «il a été demandé à M. Samir Chaabna de se conformer aux dispositions prévues par la loi du 10 janvier 2017 (…) et de renoncer à sa nationalité étrangère. Devant son refus et sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sa nomination (…) a été annulée et par conséquent M. Samir Chaabna ne fait plus partie du gouvernement».

Sur les réseaux sociaux, l’affaire a pris une tournure polémique entre ceux qui commentent le choix du parlementaire de renoncer à sa nationalité française et ceux qui s’interrogent sur les raisons du quiproquo né d’une nomination et d’une installation en bonne et due forme au siège du ministère des Affaires étrangères, le 24 juin dernier, et d’une annulation qui aurait pu être évitée si l’information, notamment consulaire, sur le dossier du désormais ex-ministre avait bien fonctionné.

Dans le fond, la question de la binationalité n’a pas cessé d’être débattue depuis des années, posant une question centrale : comment faire en sorte de faire participer les compétences de la diaspora algérienne au sein de laquelle les porteurs de passeports étrangers sont très nombreux à l’effort de développement national ? L’interdiction aux binationaux d’accéder à des fonctions et des postes importants selon l’article 63 de la Constitution actuelle a été souvent jugée comme discriminatoire. Dans son projet de révision de la Constitution, le chef de l’Etat propose de faire sauter cette interdiction. A suivre, donc.<

