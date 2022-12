Après son intégration dans le cycle primaire de l’Education nationale, le secteur de l’Enseignement supérieur se prépare à son enseignement dans les universités dès la prochaine rentrée, et ce, en accélérant la cadence de la formation en présentiel des enseignants au niveau des centres d’enseignement intensif des langues.

Par MILINA KOUACI

En effet, toutes les mesures opérationnelles relatives à la formation en présentiel des enseignants de langue anglaise ont été mises en place, et ce, en préparation de l’enseignement de cette langue à travers les établissements d’Enseignement supérieur pour la prochaine année universitaire, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre de la préparation de la prochaine année universitaire (2023/2024), une note a été en effet adressée aux présidents des conférences régionales des universités pour appeler les directeurs des établissements d’enseignement supérieur à l’impératif de «poursuivre l’action à même de garantir le succès du lancement de l’enseignement de l’anglais à travers tous les établissements de l’Enseignement supérieur, notamment à travers la formation en présentiel des enseignants de langue anglaise au niveau des centres d’enseignement intensif des langues», précise un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministère a insisté, dans ce sens, pour «déposer les informations relatives aux procédures et aux mesures opérationnelles prises par chaque établissement d’enseignement de la langue anglaise, en fixant les matières à enseigner et le calendrier spécifique à l’opération».

Ces mesures interviennent, souligne-t-on, dans le cadre de la poursuite des efforts colossaux pour la mobilisation des ressources matérielles et humaines nécessaires à la réalisation de cette opération dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, visant le renforcement de la place de la langue anglaise dans l’enseignement et la formation supérieure.

La démarche prévoit «la formation d’au moins 80% des enseignants de sciences et technologie et de 100% des enseignants de sciences sociales et humaines et des enseignants de sciences médicales assurant les unités horizontales», selon la même source. Les établissements universitaires disposant de Centres d’enseignement intensif des langues ou de départements de langue anglaise doivent «assurer la formation de leurs enseignants». Une plateforme de télé-enseignement dédiée à la formation des enseignants en langue anglaise a été mise à la disposition de tous les établissements depuis la semaine passée.

Les établissements universitaires disposant de formateurs maîtrisant la langue anglaise doivent lancer l’enseignement des matières qu’ils dispensent en anglais dès l’année universitaire en cours, a conclu le communiqué

Pour rappel, la langue anglaise a été adoptée au niveau des deux Ecoles nationales de mathématiques et d’intelligence artificielle. Les responsables du ministère estiment que la langue anglaise permettra une meilleure visibilité des établissements algériens d’enseignement supérieur et de leurs productions scientifiques et pédagogiques, en vue d’améliorer leur classement au niveau mondial. n