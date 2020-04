Rachetée par l’entreprise Serport, l’USM Alger veut se restructurer pour la prochaine saison. Administrativement, le poste de Directeur Général (DG) devrait revenir à une personne qui a roulé s bosse dans le foot à savoir Antar Yahia. L’ancien international algérien est sérieusement pressenti pour la fonction. Samedi il a confirmé qu’il reste quelques détails à régler pour s’engager dans le projet usmiste.

Le 3 avril dernier, Achour Djelloul, P-DG de Serport, nouveau propriétaire du team d’Alger, avait indiqué que les négociations avec Yahia étaient en très bonne voie. Il avait même estimé que l’ex-capitaine des Fennecs avait 70% de chances de devenir le DG des Unionistes. Et ce à partir de l’exercice 2020-2021. « Je peux l’annoncer aujourd’hui, les négociations avec Antar Yahia sont à un stade avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie de l’organigramme de l’USMA pour la saison 2020-2021, avec bien évidemment un projet sportif », a révélé Djelloul.

« Ça sera un honneur pour moi » Quelques semaines auparavant, le demi-finaliste de la CAN-2010 avec l’Algérie avait parlé de prise de contact avec l’actionnaire majoritaire des « gars de Soustara ». Il a indiqué qu’« Effectivement, je suis en contact avec Achour Djelloul (P-dg du groupe Serport, ndlr). A l’heure où je vous parle, nous sommes au stade du premier contact. Nous devons nous rencontrer et évoquer les choses. Je devais venir, mais nous avons reporté la réunion en raison du coronavirus.» Quand on oppose les déclarations des deux hommes, on se rencontre que les choses évoluent dans la bonne direction pour parvenir à un accord. L’arrêt du transit pour des raisons sanitaire a fait en sorte qu’une rencontre concrète ne se soit pas faite. Néanmoins, samedi soir, Yahia a indiqué que « les négociations se déroule de manière très prometteuse. Ça sera un honneur pour moi de travailler avec un club prestigieux comme l’USM Alger.»

Construire un vrai projet sportif

Ainsi, l’auteur du but historique face à l’Egypte à Omdurman (Soudan), devrait, selon toute vraisemblance, chapeauter l’organigramme des « Rouge et Noir ». L’objectif sera de restructurer le club pour qu’il puisse repartir sur de bons rails. Surtout que l’exercice en cours n’a pas été évident pour le champion d’Algérie sortant éliminées de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe d’Algérie de manière très précoce. En championnat, qui est à l’arrêt, les Algérois sont 9es avec 29 points. Un total de 8 longueurs les sépare du podium qu’ouvre le MC Alger, qui compte, il faut le noter, un match de moins.

On ne sait pas comment sera la première expérience de Yahia en Algérie avec toute l’« atypicité » de la balle ronde en Algérie. Il n’est pas très évident de lancer des projets à long terme avec des propriétaires et des supporters fervents partisans de l’immédiateté. Mais tout porter à croire que celui qui a déjà exercé comme Manager Général à l’US Orléans (Ligue 2 française) a un certain bagage qui pourrait considérablement aider dans les perspectives futures.n