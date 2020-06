L’insistance des organisations syndicales et des associations de parents d’élèves, pour la suppression de l’examen du BEM pour l’année scolaire 2019/20, dont la préparation a été impactée par la propagation du coronavirus, a fini par payer.

La réponse a été apportée par le Premier ministère qui a annoncé, hier via un communiqué, que le concours «est facultatif», expliquant que le BEM «n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure».

«Après sa consultation par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020, le Premier ministre a instruit le ministre de l’Education nationale en ce qui concerne le Brevet de l’enseignement moyen pour l’année scolaire 2019/20», indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

«Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure», souligne le communiqué, qui précise que le passage se fera avec la moyenne de deux trimestres de 9/20». «Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 9/20 ont la possibilité de passer l’examen du BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage en année supérieure», peut-on lire dans le même communiqué.

Pour les candidats non scolarisés, au nombre de 23 000, le diplôme du BEM leur est nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure».



Fin d’une confusion

La décision des services d’Abdelaziz Djerad met ainsi fin à une confusion entretenue ces dernières semaines, notamment après quelques déclarations d’organisation syndicales et d’une association des parents annonçant une remise en cause du calendrier des examens de fin d’année communiqué précédemment.

La première voix pour une possible suppression du BEM est celle des parents d’élèves par l’entremise de Khaled Ahmed, qui a fait part au sortir de son entrevue avec le ministre, samedi dernier, d’une nouvelle décision quant au déroulement de l’examen en question.

Après la «prédiction» surprenante de Khaled Ahmed, c’est une autre voix parmi les syndicalistes qui est venue renforcer le scénario d’une possible annulation de l’examen pour cette année. En effet, le représentant du Cnapest, Messaoud Boudiba, d’un air sûr de ce qu’il avançait renforçait la confusion autour du calendrier des examens de fin d’année scolaire 2019/20. M. Boudiba a, en effet, fait part d’une «probable nouvelle annonce» au sujet de la programmation des épreuves du BEM qui ne saurait tarder. Le syndicaliste en veut, comme argument, les voix multiples qui réclament la suppression du BEM. Pourtant, le ministre de l’Education avait tenu à dire lundi dernier devant les députés que «toutes les décisions prises dans le secteur de l’Education, y compris l’organisation des épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM), ont été basées à 99,99% sur des propositions du partenaire social». Il avait insisté devant les sénateurs que le BEM était un diplôme et non une formation, c’est pourquoi l’élève qui a franchi les cycles primaire et moyen ouvrent droit à ce diplôme.



Evitons un passage au rabais

Le recours à un examen facultatif pour le BEM, s’il met fin à toutes les interrogations relatives aux conditions psychologiques de préparation des candidats, après plusieurs mois de vide pédagogique, n’en ouvre pas moins la voie à d’autres questionnements.

Notamment celle relative aux notes et moyennes trimestrielles obtenues par les élèves et qui risquent plus que jamais d’être «triturées» et revues à la hausse sur demande des élèves et de leurs parents et qui peuvent trouver «une coopération nocive» de la part des enseignants. Dans ces conditions, l’examen aura perdu toute sa crédibilité dans le sens où le mode d’évaluation n’a pas pu compter sur la phase la plus déterminante qui est le concours de passage. C’est d’autant plus une entorse dans le système d’évaluation de l’élève qu’il s’agit du passage vers le cycle secondaire tout aussi important dans le processus de scolarisation et au bout duquel le lycéen est examiné dans les épreuves du baccalauréat dont le succès mènerait le lauréat aux études supérieures.

C’est dire combien cette décision de rendre facultatif les épreuves du BEM ne devrait pas être accompagnée par des attitudes et des agissements d’une évaluation contraires aux exigences pédagogiques. Sinon on aura signé une évaluation au rabais très préjudiciable à plusieurs niveaux.<