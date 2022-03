Après plusieurs reports, le procès de Khalida Toumi est programmé pour aujourd’hui. Les avocats de l’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi espèrent la tenue de ce procès. Ils considèrent que cette situation de détention préventive de deux ans et demi est «anormale», soulignant à ce propos le fait que l’ancienne ministre est en détention depuis novembre 2019.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les mêmes avocats n’omettent pas de relever que l’instruction a duré plus de deux ans avant que le procès ne soit programmé pour la première fois le 20 janvier. Mais au grand dam de la concernée et de ses proches, le procès n’a pas eu lieu. Aura-t-il lieu aujourd’hui ? C’est le souhait du collectif d’avocats de la femme politique de 64 ans.

Poursuivie pour «dilapidation de l’argent public», «abus de fonction» et «octroi d’indus avantages à autrui», l’ancienne ministre de la Culture (2002-2014) continue de subir les méfaits de cette détention provisoire depuis le 4 novembre 2019 malgré les efforts accomplis par ses avocats. Il a fallu ainsi toute cette période pour que l’instruction de l’affaire soit achevée, selon ses avocats, indignés par tout ce retard dans le traitement du dossier, jusqu’à parler de la «condamnation» de l’accusée.

A l’annonce, début janvier, de la programmation du procès, le collectif d’avocats faisait part d’une bonne «perspective» dans ce procès dès qu’il a appris la «nouvelle», selon laquelle «le juge instructeur a rédigé une ordonnance renvoyant l’affaire devant le tribunal, ce qui signifie que le procès de Mme Toumi «sera programmé dans les prochains jours».

«Le dossier de ma mandante a été gelé pendant un mois, son audition au fond n’a pas été programmée et ses demandes de liberté ont été refusées. Puis, en trois semaines, l’instruction a été clôturée, ce qui signifie que son procès est prévu dans quelques jours. C’est une bonne nouvelle», s’est félicité Me Boudjemaâ Ghechir, membre du collectif d’avocats, pour qui, «le prolongement de la détention provisoire est injustifiée», estimant que les avocats sont appelés plus que jamais à lutter pour «la suppression» de cette disposition de détention provisoire et définir et encadrer les cas où elle «serait incontournable».

Le même avocat a partagé, au mois de novembre dernier, une tribune dans laquelle il a soutenu que «la nécessité de poursuivre une enquête ne justifie pas le maintien en détention provisoire pendant une période trop longue. La lenteur de la justice, considérée comme un supplice, vaut déni de justice». Pour lui, «la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure», estimant que «la libération de Mme Khalida Toumi est possible d’autant plus qu’elle réunit toutes les garanties».

L’avocat a relevé, dans sa plaidoirie, que «dans le dossier de Khalida Toumi, aucune accusation touchant aux détournements, à l’enrichissement illicite, à l’octroi d’avantages au profit de parents ou de proches ou à la corruption, faisant remarquer que «la garantie d’un jugement dans un délai raisonnable dans le cas de poursuites pénales est liée au droit à la liberté, à la présomption d’innocence et un principe directeur du procès équitable et des droits de la défense».

En plus de l’accusée principale, plusieurs responsables du secteur de la culture sont également poursuivis dans cette affaire, notamment ceux qui étaient chargés de la gestion des manifestations organisées par le ministère de la Culture dont «Tlemcen, capitale de la culture islamique».

A rappeler qu’il y a 15 jours, soit le 3 mars, le procès a été reporté par le juge pour la convocation de témoins. Auparavant, le 17 février, à la demande du collectif de défense des autres accusés dans la même affaire. Le report du 3 février dernier était à la demande des avocats de la défense après le retrait d’un avocat de l’un des accusés dans cette affaire. Le premier renvoi, le 20 janvier, à cause de la grève des robes noires. <