Le personnel du secteur de la santé qui fait face à la pandémie du nouveau coronavirus est dans l’attente du versement de la prime Covid depuis plusieurs mois. Il semble que cet épineux problème qui a longtemps duré est proche de son dénouement. C’est, du moins, ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

PAR INES DALI

«Le problème de la mesure incitative qu’est la prime Covid est réglé. Elle devra bientôt être versée au personnel soignant», a-t-il affirmé, hier, sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio nationale. Sans donner plus de précisions, il a ajouté, par la même occasion, que la question ayant trait à «l’assurance» du personnel concerné est également prise en charge». Il s’agit de l’assurance maladie qui est une autre mesure incitative au profit des blouses blanches. De 80% actuellement, la couverture de l’assurance maladie devrait passer à 100%.

Quant à la prime Covid, elle devrait normalement être versée chaque trimestre, mais un grand retard a été enregistré, à tel point que le cumul a atteint trois trimestres consécutifs de non-versement. Les syndicats du secteur n’ont eu de cesse d’attirer l’attention que les personnels médical et paramédical, qui sont restés mobilisés durant les vagues successives de la pandémie de Covid-19 et qui restent mobilisés jusqu’à présent, se sont sentis floués par les engagements non-tenus concernant plusieurs décisions liées notamment à la lutte contre cette pandémie.

Il faut savoir que le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a indiqué, en février dernier déjà, dans un entretien à «Reporters», que l’attente de la prime Covid durait depuis neuf mois, précisant que la sixième, septième et huitième tranches n’ont pas été libérées au profit de ceux qui ont pourtant payé un lourd tribut parmi les leurs. En effet, le personnel du secteur de la santé compte environ «451 soignants emportés par les complications» liées au coronavirus, dont «plus des deux-tiers sont constitués par le corps médical qui se sont sacrifiés en faisant leur devoir», selon les chiffres annoncés par le président du SNPSP.



D’autres dossiers en attente

Les syndicats du secteurs, dont également celui des praticiens spécialistes de la santé publique, le SNPSSP, ont, à travers plusieurs déclarations dans l’ensemble des médias, affirmé ne pas comprendre comment de tels retards ont pu se produire alors que lors de différentes réunions avec le ministre de la Santé entrant dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux du secteur, celui-ci leur assurait que la tutelle a fait son travail et les courriers envoyés aux autres départements ministériels concernés, à savoir le ministère des Finances et le Premier ministère. En tout état de cause, si la question de la prime Covid et celle de l’assurance maladie semblent avoir avancé, d’autres dossiers sont toujours en attente, et ce, malgré «les instructions du président de la République», a souligné à plusieurs reprises le président du SNPSP, pour lequel la prime n’est qu’un élément du dossier Covid.

Il convient de noter, à ce titre, que plusieurs autres questions soulevées par les syndicats du secteur sont toujours dans l’attente de décisions concrètes de la part de la tutelle. Parmi ces questions, il y a une autre mesure incitative qu’est la bonification par rapport à la cotisation des retraites pour tous les professionnels de la santé mobilisés dans le cadre de la lutte anti-Covid qui tarde à être appliquée, et là aussi, aucune suite n’a été donnée malgré les engagements. Les professionnels n’ont eu de cesse de réclamer, par ailleurs, que la Covid-19 soit déclarée comme maladie professionnelle.

Mais pas seulement, car il y a également les familles des professionnels de la santé décédés après avoir été atteints par la Covid qui restent dans l’attente de l’application des instructions annoncés à leur égard. Il s’agit du versement du «capital-décès accordé par le président de la République à ces familles» dont certains de leurs proches sont décédés il y a près de deux ans maintenant, la pandémie étant apparue dans le pays en fin février 2020.

En plus des engagements liés à la pandémie de Covid-19, d’autres revendications ne trouvent toujours pas de solutions et restent en suspens, dont celle, entre autres, ayant trait au statut particulier de chaque catégorie des professionnels de la santé, qu’ils soient médicaux ou paramédicaux.