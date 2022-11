Rio Ferdinand a réagi à l’interview incendiaire accordée par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan, dans laquelle le Portugais affirme se sentir «trahi» par Manchester United. Pour l’ancien défenseur des Red Devils, désormais consultant sur BT Sport, CR7 a acté la fin de son histoire à MU. Le club, lui, se donne du temps avant de prendre d’éventuelles décisions.

Cristiano Ronaldo a lui-même mis fin à son aventure à Manchester United. C’est en substance le message délivré par Rio Ferdinand, consultant pour BT Sport, qui s’est exprimé dans l’émission «Vibe with Five» hier, quelques heures après la diffusion d’extraits de l’interview polémique accordée par la star portugaise à Piers Morgan. Un entretien au cours duquel CR7 a notamment déclaré qu’il se sentait «trahi» par le club où il avait fait son retour il y a bientôt un an et demi, et qu’il n’avait «aucun respect» pour son entraîneur Erik ten Hag.

Pour Ferdinand, qui a disputé 455 matches sous les couleurs mancuniennes, Ronaldo a atteint le point de non-retour avec Manchester United. «Pour moi la situation est assez claire : c’est fini, a déclaré l’ancien international anglais (81 sélections). Cette histoire d’amour avec Manchester United est terminée. Le livre est refermé. Il a mis le club dans une position où il ne peut plus revenir en arrière. Que certaines personnes au club veulent le garder ou non, maintenant ils ne le peuvent plus.»



MU JOUE LA MONTRE

Ferdinand estime également que Ronaldo a employé cette stratégie de communication dans le seul but de partir de Manchester United. «Vous ne pouvez pas vous asseoir ici et défendre cela de Cristiano Ronaldo parce qu’au fond, et je sais pertinemment, tout cela a été fabriqué pour une chose et c’est pour lui de quitter le club, a-t-il affirmé. Je n’ai pas l’impression que le club le reprendra et je ne pense pas que lui veuille revenir, c’est une évidence. Et je pense que tout est fabriqué pour cette raison, parce qu’il veut partir d’ici.» De son côté, Manchester United a réagi à l’interview de Ronaldo par le biais d’un communiqué publié dans l’après-midi et se donne du temps avant de prendre d’éventuelles décisions. «Manchester United a pris acte de la couverture des médias par rapport à une interview de Cristiano Ronaldo, indique le communiqué. Le club va évaluer sa réponse quand la totalité des faits sera établie. Notre objectif reste de préparer la deuxième moitié de la saison sur la poursuite de la dynamique, la confiance et l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans.» <

