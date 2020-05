L’information est signée Footmercato. L’international algérien Ismaël Bennacer serait sur les tablettes de Manchester City qui aurait sondé le Milan AC avec lequel le joueur est lié jusqu’à juin 2024. Cet intérêt vient se greffer à celui du Paris Saint-Germain qui serait disposé à mettre 30 millions d’euros pour s’offrir ses services.

« Si je pense à l’histoire de ce grand club et que je porte le maillot, je veux juste me battre et tout donner quand je suis sur le terrain. Je veux tout gagner avec Milan », c’est la déclaration la plus récente de Bennacer qui ne donne pas l’impression de prêter grande attention à ce qui est écrit par-ci par-là sur son avenir en Lombardie.

Arrivé l’été dernier chez les Milanais contre 16 millions d’euros en provenance d’Empoli, le gaucher est vite devenu un élément incontournable dans l’entre-jeu. Très agressif (dans le bon sens même s’il récolte beaucoup de carton jaune), à l’aise balle au pied et jouissant d’une faculté au-dessus de la moyenne pour la lecture du jeu, le Dz a beaucoup de qualités à faire valoir. Ce qui lui vaut l’intérêt des clubs qui jouent les premiers rôles dans leurs championnats respectifs.

Ça a commencé avec le Paris Saint-Germain, ogre français, qui en a fait l’un de ses cibles privilégiées pour son mercato. Le Directeur sportif parisien, Leonardo, était prêt à mettre 30 millions d’euros sur la table pour obtenir le bon de sortie du milieu de terrain de 22 ans. Offre sèchement refusée par la direction des « Rossoneri » qui lui a signifié que sa pépite du compartiment médian n’est, tout simplement, pas à vendre. Surtout que les Lombards envisagent de bâtir une équipe compétitive afin de retrouver leur lustre d’antan.

Un retour en Premier League ?

Pour beaucoup, jouer en Ligue 1 française ne représenterait pas un palier de franchi. Même si c’est parmi les rangs du PSG qui joue constamment la Ligue des Champions, ce qui n’est plus le cas du Milan AC depuis quelque temps. Se présente alors une autre porte qui mènerait vers l’Angleterre. La Premier League, soit le championnat le plus relevé dans le monde selon nombreux observateurs, et Manchester City, double-champion sortant de l’épreuve.

En effet, Pep Guardiola serait séduit par le profil de l’ex sociétaire d’Empoli. Le driver des Mancuniens veut préparer le départ de David Silva (33 ans) et pense que le Champion d’Afrique a les capacités pour succéder à l’Ibérique. Bennacer chez les « Citizens » serait un bel aboutissement. Celui qui a fait une seule apparition en Premier League (2015-2016) lorsqu’il jouait pour la réserve d’Arsenal pourrait revenir au pays de Sa Majesté.

En Serie A, le natif d’Arles est déjà un roi au centre de la pelouse. D’ailleurs, il est le meilleur dribbleur avec 81.9% de réussite. C’est-à-dire qu’il réussit 4 tentatives sur 5 en moyenne. Il fait mieux que Lucatelli de Sassuolo (81.4%) et Tonali de Brescia (80%). Ce dernier est courtisé par le FC Barcelone. C’est pour montrer que celui qui compte 22 sélections avec l’Algérie n’a rien à envie à ses paires et que ces intérêts ne peuvent être que crédibles et légitimes. Reste à savoir si les Milanais le géant italien au 7 victoires en Ligue des Champions par le passé le céderait et à que prix. n