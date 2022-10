En perspective du Sommet de la ligue arabe, prévu le 1 novembre à Alger, et dont la cause palestinienne sera le thème central de l’évènement, les factions palestiniennes ont d’abord un rendez-vous à partir du 11 octobre toujours à Alger, afin d’avancer sur la voie de la réconciliation entre «frères-ennemis».

PAR NAZIM BRAHIMI

Il s’agira d’une seconde rencontre inter-palestinienne sous les auspices de la diplomatie algérienne avant le grand rendez-vous du 1er novembre. Elle succèdera à celle, historique, de juillet dernier quand Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh ont ouvert à Alger la voie de la réconciliation entre les deux factions palestiniennes. En attendant de voir comment évoluera le processus de réconciliation entre les deux parties, il ne fait point de doute que les Palestiniens croient en la démarche des autorités algériennes qui ont commencé à envoyer des invitations aux représentants palestiniens conviés à la table ronde du dialogue sur la réconciliation inter-palestinienne qui aura lieu dans une semaine, selon Wassel Abou Youssef, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le même responsable a précisé que les autorités algériennes ont adressé des invitations à 14 factions palestiniennes, une information confirmée par Issam Abu Daqqa, une des voix du Front démocratique de la libération de la Palestine (FDLP).

«Les factions palestiniennes ont été invitées (…) à participer à la table ronde du dialogue qui débutera les 11 et 12 de ce mois», a affirmé ce dernier à l’agence de presse palestinienne Ma’an, relevant que «toutes les factions répondront à l’appel des frères algériens, au vu de son importance actuelle et surtout à la lumière des défis auxquels est confrontée la cause palestinienne».

Pour sa part, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a déclaré, avant-hier, que «sur invitation de l’Algérie, les factions palestiniennes, dont l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Hamas et le Djihad islamique, se réuniront bientôt en Algérie pour l’objectif optimal de «mettre fin à la division» entre Palestiniens.

Conseil du gouvernement, le Premier ministre palestinien a salué la position de l’Algérie qui est «soucieuse de l’unité, à la fois territoriale et populaire, palestinienne». «En amont, l’Algérie a accueilli des délégations du Fatah, du Hamas et d’autres factions palestiniennes. Chacune a présenté sa vision et les moyens d’assurer le succès de la réconciliation palestinienne. Suite à quoi, l’Algérie aurait présenté une feuille de route pour mettre fin à la division palestinienne», a souligné, pour sa part, Azzam Al-Ahmad, membre des comités exécutifs de l’OLP et du comité central du Fatah.

Pour ce dernier, «l’Algérie présentera un document à tout le monde à la lumière de ce que les dirigeants algériens ont reçu des factions palestiniennes concernant leur vision de mettre fin à la division», ajoutant que «ce document aidera à mettre fin à la division et à réaliser l’unité nationale palestinienne». A rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a fait état, à la mi- septembre, des «efforts incessants pour mener une action diplomatique d’envergure sous la conduite du président de la République en vue de consolider les rangs palestiniens à la faveur d’une réunion qui se tiendra bientôt en Algérie avant même le Sommet arabe».

Il s’agit d’une démarche, poursuit M. Lamamra, tendant à «parvenir à une unité arabe renforçant l’unité palestinienne, mais aussi d’amorcer à la faveur du Sommet d’Alger un départ pour l’action arabe commune en vue d’actualiser la solidarité et la coordination pour une paix pérenne et équitable basée sur l’accès du peuple palestinien à ses droits imprescriptibles, tout en relevant les défis auxquels font face les sociétés arabes, partant du principe de sort commun et collectif», a-t-il ajouté. <