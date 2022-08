Le sélectionneur anglais de l’équipe féminine des Pays-Bas, Mark Parsons, va quitter son poste à la suite des résultats décevants des ‘Oranje’ à l’Euro-2022 le mois dernier, a annoncé mercredi la fédération néerlandaise de football (KNVB). Les Néerlandaises, sacrées championnes d’Europe en 2017, ont été éliminées en quarts de finale par la France. À l’Euro, «le niveau de jeu et les résultats ont déçu. Nous ne pouvons pas nous permettre cela», a expliqué la KNVB dans un communiqué, en évoquant une «décision conjointe de se séparer» et en indiquant qu’un nouvel entraîneur prendrait le relais pour les qualifications de la prochaine Coupe du monde. L’année dernière, Parsons, 36 ans, avait succédé à Sarina Wiegman, qui avait emmené les Néerlandaises au sacre de 2017 puis à la finale de la Coupe du monde 2019. Le mois dernier, avec l’Angleterre, Wiegman a remporté l’Euro-2022. «Dans la perspective des qualifications pour la Coupe du monde, il a été décidé que quelqu’un d’autre serait aux commandes à très court terme», a annoncé le responsable du football féminin néerlandais, Dirk Jan van der Zee, cité dans le communiqué. «Ce n’est pas une décision agréable, mais cela fait aussi partie du football de haut niveau», a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas sont en tête de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine, avec deux points d’avance, et joueront le match retour contre l’Islande, deuxième du groupe, le 6 septembre. <

