L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé, dimanche, un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion, vendredi passé, d’une émission de caméra cachée intitulée «Ana Wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait de «flagrantes infractions ayant entamé l’éthique professionnelle et attenté à l’ordre public», indique l’ARAV dans un communiqué. «Compte tenu du souci de l’ARAV de veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans tout programme audiovisuel, et après avoir visualisé l’émission de caméra cachée intitulée “Ana Wradjli”, diffusé sur la chaîne privée Numidia TV le 24 avril, laquelle a suscité de vives réactions auprès de citoyens à travers les réseaux sociaux, mais aussi auprès de la presse nationale au sujet des infractions flagrantes entamant l’éthique professionnelle et attentant à l’ordre public, à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes loin de tout respect de la dignité humaine, l’ARAV adresse un avertissement à la chaîne Numidia TV, pour ne plus diffuser ce type de programmes, se réservant le droit de prendre d’autres mesures en cas de récidive», indique le communiqué. L’ARAV a également rappelé aux autres chaînes, «le communiqué rendu public de concert avec le ministère de la Communication, et les mises en garde contre tout manquement à l’éthique professionnelle et aux lois de la République», conclut le communiqué.(APS)

