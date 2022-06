Ça fera inévitablement partie des résultats les plus sensationnels pour l’Algérie lors des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 (25 juin – 06 juillet). Le Karaté do algérien n’a pas manqué le rendez-vous en décrochant un total de 6 médailles (4 en or et 2 en argent). Retour sur une performance rendue possible grâce à une véritable politique de relance amorcée par la venue de Yacine Gouri à la tête de la Fédération algérienne de la discipline (FAK).

Le potentiel est là. Et il est indéniable. Les Ouikene, Abourriche, Midi, Ziyad et Selmi et Daïkhi représentent une génération prometteuse de karatékas sur laquelle il faudra miser lors des rendez-vous continentaux et internationaux à venir. C’est les résultats remarquables qu’on peut obtenir lorsque les instances sont gérées par des personnes qui connaissent véritablement le sport. Leur connaissance des besoins fait qu’elles désignent les bons techniciens et essaient de donner tous les moyens pour la quintessence du potentiel des athlètes.



L’entraîneur égyptien Abderegal, une véritable plus-value



On pense ici à la venue de l’entraîneur égyptien Mohamed Abderegal qui a apporté sa touche et permis aux karatékas de franchir un palier et s’illustrer lors des Méditerranéades oranaises. Le curseur de compétitivité est très élevé de l’avis du patron de la FAK. «On est au niveau des Championnats du monde et des Jeux Olympiques. Grâce à la participation d’athlètes de niveau mondial, on a eu droit d’entrée à des combats de niveau mondial. Grâce à nos valeureux karatékas, nous avons démontré que le karaté algérien se porte bien et peut rivaliser avec les meilleurs», estime Gouri dans une déclaration faite à la presse. Et ce en rappelant que «la moisson est historique pour l’Algérie dans les JM car jamais elle n’a décroché autant de podiums».

Par ailleurs, il indique que «la politique de la Fédération consiste à préparer trois sélections nationales de jeunes, dont l’âge varie entre 19 et 22 ans, qui seront engagés au prochain championnat du monde (juniors) prévu au mois d’octobre prochain en Turquie, dont l’objectif est de se qualifier au dernier carré». D’ailleurs, Lamya Matoub (30 ans), longtemps figure de proue de ce sport, n’était pas présente chez les -68kg. C’est Karima Mekkaoui qui l’a remplacée. Malheureusement, elle a pris la porte d’entrée.



Le mental déterminant



Au-delà de l’aspect athlétique, il y a eu un facteur déterminant pour que les athlètes puissent s’exprimer dans un événement sportif important. Il s’agit du volet psychologique. Ce dernier était «assuré par un expert égyptien, qui est en contact avec les athlètes par internet, nous sommes en train d’appliquer la méthode des sélections mondiales en matière de préparation», comme le note l’entraîneur Abderegal.

Et il faut dire que ce paramètre a été crucial pour que les jeunes sportifs puissent supporter la pression et l’arme à double-tranchant qu’était de se produire sur leurs terres et devant un public qui les voyaient gagner à tous les coups. En tout cas, cette étape était importante. L’objectif sera de placer quelques athlètes pour les JO-2024 à Paris. Compte tenu de ce qu’on a vu, l’espoir est permis de voir le Karaté Dz marqué les Olympiades françaises de sa présence. Surtout que les points des JM compteront pour la qualification qui se fait par classement.