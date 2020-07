La semaine qui débute aujourd’hui sera une période décisive et un test crucial pour les nouvelles mesures prises par l’Exécutif pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. L’objectif est de rompre la courbe haussière de l’épidémie observée durant ces derniers jours.

La pandémie de Covid-19, qui a connu une hausse sensible des cas confirmés durant la semaine écoulée, a eu la conséquence directe de reconfinement partiel des localités de certaines wilayas ainsi que l’arrêt de la circulation entre les 29 wilayas concernées, notamment après la énième constatation des défaillances criantes dans le respect des mesures de prévention que sont le port du masque et la distanciation physique dans les lieux publics. Les nouvelles mesures suffiront-elles à endiguer la pandémie ? Il faudra attendre l’évolution de la situation au moins durant cette semaine pour voir leur efficacité.

Outre Sétif, Tipasa, Ouargla, Blida, Alger et Biskra, les autres wilayas les plus touchées pour lesquelles des mesures ont été prises sont Boumerdès, Constantine, Oran, Béchar, Laghouat, El Oued, Bordj Bou Arréridj, Souk Ahras, Batna, Bouira, Béjaïa, Relizane, Mascara, Tissemsilt, Djelfa, Oum El Bouaghi, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa, Annaba et Adrar. Les mesures concernent, entre autres, l’interdiction de la circulation de et vers ces 29 wilayas, y compris des véhicules particuliers, pendant une semaine à compter d’avant-hier vendredi, selon les décisions annoncées par la Présidence de la République. L’autre mesure a trait à l’interdiction du transport urbain public et privé durant les week-ends au niveau des 29 wilayas impactées, également en vigueur depuis vendredi.

En plus de ces décisions prises jeudi dernier, à l’issue de la réunion de travail tenue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à laquelle ont pris part le Premier ministre, des membres de l’Exécutif, les responsables des corps de sécurité ainsi que les walis des wilayas les plus touchées, comme Sétif, Alger, Oran, Biskra et Ouargla, les walis ont été invités à prendre d’autres décisions qui s’imposent au niveau local en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. C’est à ce titre que les services de la wilaya d’Alger ont annoncé dès le lendemain, vendredi, l’interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends pour une durée qui n’a pas été déterminée. «Dans le cadre du durcissement des mesures de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et en application des instructions des hautes autorités du pays, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, informe tous les citoyens de la capitale qu’il a été décidé de l’interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé, à travers tout le territoire de la wilaya, sous peine de sanctions stipulées par la loi à l’encontre des contrevenants», selon le communiqué de la wilaya, qui précise que la mesure reste applicable «jusqu’à nouvel ordre».



Pas de confinement partiel pour les communes d’Alger

D’autres mesures ont été annoncées hier, par le wali d’Alger, qui a affirmé qu’il mettra à la disposition du personnel soignant et sur le budget de la wilaya tous les moyens de protection nécessaires. Il a également annoncé qu’il compte renforcer le personnel par des médecins et des paramédicaux qui travaillent en dehors des hôpitaux ou par des retraités qui percevront une prime prise en charge par la wilaya. Depuis le début de la pandémie, la wilaya d’Alger a affecté «plus de 13 services spécialisés (près de 700 lits) à la prise en charge des malades infectés de coronavirus», a-t-il rappelé évoquant «la possibilité d’assurer encore 1.000 lits grâce à l’exploitation des structures hôtelières». Il a, par ailleurs, écarté le confinement partiel pour des communes de la capital qui ont enregistré des cas confirmés en raison de «la nature de tissu urbain et de la densité de la circulation des personnes et de véhicules». Faisant savoir que les cas d’infection sont recensés à travers les 57 communes, il se montre rassurant, estimant «la situation épidémiologique reste stable et maîtrisée» et favorisant «l’action anticipative pour endiguer la pandémie à travers le diagnostic précoce au niveau des établissements de santé de proximité».

Hier encore, c’était au wali de M’sila d’annoncer avoir décidé la mise en confinement partiel de 5 communes dans le cadre des mesures préventives visant à contenir la propagation du coronavirus. Il s’agit des commune de «M’sila, Bousaâda, Sidi Aïssa, Magra et Barhoum dans lesquelles le couvre-feu s’étendra de 13 heures à 5 heures du matin à partir du dimanche 12 juillet (aujourd’hui, ndlr) pour une période de 10 jours». D’autres walis, comme celui de Skikda ou encore de Tizi Ouzou, ont également émis des directives afin de rendre efficace la lutte contre la pandémie et préserver la santé publique.

Ces mesures interviennent après que le pays eut enregistré des niveaux record des cas de contamination (plus de 400 par jour) durant toute la semaine dernière. Ce qui a eu de graves répercussions aussi bien sur le nombre de lits disponibles dans les services Covid que sur le moral des médecins et de l’ensemble du corps médical qui sont aux premiers rangs de la lutte contre cette maladie. Les services Covid sont saturés dans la majorité des villes ayant connu une forte hausse des cas et il y en a encore qui font part d’un manque de moyens. Les raisons sont multiples car parfois, il s’agit d’un manque de coordination entre les différentes structures concernées par la lutte contre la pandémie et parfois par la situation d’urgence dans laquelle exercent les gestionnaires. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que le Président a relevé cet état de fait dans son intervention à l’issue de la réunion de jeudi. Après avoir «exprimé son inquiétude face au nombre croissant des cas de Covid-19, ce qui a induit une saturation des structures sanitaires dans certaines wilayas, aggravée par une mauvaise répartition des moyens entre hôpitaux», il a cité «le cas de la capitale où, sur les 5700 lits que totalisent les 13 hôpitaux, 643 seulement sont réservés aux cas atteint de Covid-19».

Corps médical : près de 2.000 cas entre confirmés et suspects et 30 décès

Selon le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, le corps soignant, médical et paramédical, est au bord de l’épuisement. On compte parmi ce corps «près de 2.000 personnes entre cas confirmés et suspects de Covid-19 et 30 décès».

Leur rendant hommage, il a déclaré, hier, qu’«il faut aller sur place pour se rendre compte de tout ce qu’ils accomplissent et de tous les risques qu’ils encourent en étant toute la journée face aux malades et aux potentiels cas de Covid-19 qui se présentent en consultation». «Plus le contact avec les cas est fréquent, plus il dure dans le temps et dans un espace fermé, plus il y a de risques», a-t-il ajouté. Concernant les moyens de protection, il a assuré que ceux-ci sont «disponibles» mais qu’«il y a parfois un retard dans leur acheminement en raison des grandes distances qu’il faut parcourir, l’Algérie étant un grand pays».

Toujours à propos du personnel soignant, et lors d’une rencontre tenue vendredi avec des gestionnaires des hôpitaux de la capitale concernés par la prise en charge des cas affectées par le coronavirus, il a exhorté ces derniers à «renforcer les équipes médicales et paramédicales, qui sont souvent épuisées, en associant les praticiens volontaires du secteur parapublic et libéral, ainsi que les professionnels de santé retraités qui se proposent pour intégrer le dispositif de lutte». Il a également rappelé qu’il faut «veiller à l’application des instructions concernant le soutien psychologique du personnel et l’organisation de rotations continues de repos des effectifs pour éviter l’épuisement du personnel soignant».

A ce propos, le chef de service médecine interne de l’hôpital de Sétif, le Pr Rachid Malek, a réitéré son appel à la population pour «une plus grande vigilance» notamment après «la perte, mercredi dernier, de leur collègue chef de service paramédical au niveau du service de radiologie centrale. Très attristés par ce énième drame, le personnel a un seul mot d’ordre, a-t-il soutenu, à savoir «l’augmentation des moyens de protection». Pour eux, «c’est le seul moyen qui nous permettra de travailler en toute sérénité et de poursuivre notre lutte acharnée contre le Covid-19», a-t-il expliqué. Cet appel d’un médecin à la vigilance et à plus de moyens de protection est le même que celui émis par tant d’autres depuis près de cinq mois, depuis le début de la pandémie. «Respectez les mesures de prévention sanitaire, portez votre masque et gardez une distance entre vous», a-t-il conclu à l’adresse des citoyens.